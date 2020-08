Com primeiro caso em Figueirão, coronavírus está presente em 100% de MS

Pedra Bonita, principal ponto turístico de Figueirão. - (Foto: Wikipédia)

O município de Figueirão apresentou neste sábado (01) a primeira ocorrência de Covid-19 na cidade. Com isso, Mato Grosso do Sul tem a circulação do coronavírus em 100% das 79 cidades do Estado. Dados oficiais divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) durante transmissão ao vivo incluíram mais 803 testes positivos aos números gerais de infectados desde o início da pandemia que já somam 25.736.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o Governo do Estado está alinhado com todas as prefeituras no desenvolvimento de ações de combate ao coronavírus. “Estamos unidos com o objetivo de preservar vidas, que é o maior patrimônio desse Estado. Não queremos que haja politização no combate contra a doença”, completou o secretário.

Os novos positivos são de 55 municípios sul-mato-grossenses, sendo Campo Grande (387), Corumbá (80), Sidrolândia (67), Dourados (34), Miranda (20) e Aquidauna (18) as confirmações em maior número.

O mês de Agosto iniciou com treze novos óbitos pela doença, somando 389 mortes desde o início da pandemia. Com isso a taxa de letalidade da doença está em 1,5%. O secretário de Saúde afirmou que em Julho o número de óbitos por COVID-19 quadruplicaram no Estado. “Lamentamos todos os óbitos ocorridos. Nós alertamos para o aumento no número de óbitos. Em julho foram 299 óbitos, sendo que em Junho registramos 70. Reforçamos a necessidade de ações de distanciamento social”, disse.

Geraldo Resende também apontou que o número de pacientes recuperados já soma 19.310 pessoas. “No Estado quase 80% dos pacientes já estão curados do Covid-19. Esses pacientes passaram pela quarentena ou estiveram internados e conseguiram restabelecer a saúde”, afirmou.