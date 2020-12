Quase 60 mil estudantes da REE ainda não concluíram etapa de Atualização Cadastral

A etapa faz parte do calendário da Matrícula Digital 2021 e é obrigatória para todos os alunos que desejam continuar na REE no próximo ano - (Foto: Arquivo)

Termina nesta sexta-feira (18) o período de Atualização Cadastral dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). A etapa faz parte do calendário da Matrícula Digital 2021 e é obrigatória para todos os alunos que desejam continuar na REE no próximo ano.

“A Renovação de Matrícula para os alunos da Rede Estadual, em 2021, teve novas etapas criadas para facilitar a vida das famílias e evitar filas nas escolas, otimizando o tempo e tornando o processo de renovação mais ágil - por meio virtual - no Painel do Aluno, no site da Matrícula Digital”, destacou o coordenador de Informações Gerenciais da SED, Alciley Lopes.

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), quase 60 mil estudantes ainda não concluíram o preenchimento dos dados, que segue disponível até o final desta semana pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br. Vale salientar que a Atualização Cadastral é fundamental para ações das equipes escolares como a Busca Ativa Escolar, voltada para o contato com os estudantes que não realizaram as devolutivas das atividades remotas deste ano de 2020.

“A Atualização Cadastral é uma ação realizada pelo estudante no Painel do Aluno e também pela secretaria da escola, quando solicitado pela família, sendo essa etapa obrigatória para todos os alunos da zona urbana, rural e privados de liberdade”, detalhou Alciley.

O correto preenchimento dos dados é fundamental para a etapa seguinte, que trata da confirmação de permanência dos estudantes, também explicada pelo gestor. “A Confirmação de Permanência é uma ação realizada pelo estudante das escolas urbanas, no Painel do Aluno, que garante a vaga onde ele está estudando em 2020. Caso a família tenha dificuldade para realizar a Confirmação de Permanência, poderá procurar a escola ou ligar no telefone da Central de Matrículas”, concluiu o coordenador.

Como acessar?

A Atualização Cadastral pode ser feita diretamente pelo portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br). O acesso pode ser feito pelo painel do aluno, com os dados utilizados para identificação dos estudantes.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Matrículas, pelo telefone 0800-647-0028.