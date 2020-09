Com praticidade, 1ª Feira Empreendedora Drive Thru de MS acontece neste fim de semana

A expectativa é de mais de 500 carros passem pela 1ª Feira Empreendedora Drive Thru de Mato Grosso do Sul que acontecerá dias 12 e 13 de setembro das 15h as 21h. A entrada do evento será na Av. Mato Grosso, 5064 (Antigo Gold Class) - (Foto: Reprodução)

Já que as feiras empreendedoras, bazares, congressos da maneira que eram feitos, não podem acontecer, mulheres empreendedoras da BPW Campo Grande (Associação de mulheres de negócios e profissionais) se organizaram, para atender o público sem saírem do carro, fomentando o comércio com as devidas proteções de segurança.

A expectativa é de mais de 500 carros passem pela 1ª Feira Empreendedora Drive Thru de Mato Grosso do Sul que acontecerá dias 12 e 13 de setembro das 15h as 21h. A entrada do evento será na Av. Mato Grosso, 5064 (Antigo Gold Class).

Essa alternativa visa diminuir o contato para enfrentar a quarentena, em tempos de coronavírus e manter o comércio local. Além de trazer aquele espírito de um grande evento acontecendo na cidade. Serão 22 estandes montados para receberem os carros. Nesse formato, os veículos formarão uma fila única e passarão por cada expositor, onde serão atendidos para passearem entre estandes de: roupas, perfumes, acessórios, comidas, doces, presentes, cestas e produtos em geral.

A Feira Drive-Thru foi idealizada pela jornalista e educadora financeira Sabrina Mestieri Nakao e organizada por Sumaia Soster, coordenadora de negócios da BPW CG, Cassia Antunes, Coordenadora da equipe de MKT e pela presidente da BPW CG, Maria Helena Bonotto.

Toda logística do evento foi estruturada levando em consideração todas as normas que regulamentam o setor de eventos, graças Cintia Rotta. “Foi um grande desafio por não ter acontecido este tipo de evento e nos adequarmos as normas da OMS e de biossegurança. Além de todos os procedimentos normais para realização de um evento, desde a visita técnica, projeto arquitetônico, autorização do corpo de bombeiros e todos os órgãos responsáveis pela autorização para realização de um evento, reuniões, adequações ao projeto e orçamento", explica a responsável pela dinâmica.

O evento contará com duas ações sociais: a coleta de óleo de cozinha usado que será doado para o Du Bem produto sustentável, startup de negócio com impacto social, cujo foco consiste na produção do sabão líquido, preservação da água e oportunidade de geração de renda. A coleta será revertida em doação de 50 litros de sabão líquido.

Alem da doação espontânea de alimentos não perecíveis, que será antes de entrar no circuito da feira, com pessoas para pegar no porta malas do carro, caso necessário. As doações serão entregues em instituição que cuida crianças e idosos. Também 1000 máscara descartáveis serão doadas juntamente com esses alimentos.

Estarão presente no evento: Kanto de Minas – Alimentação, Perfatto – Decoração; Las Lindas – Moda, RU uniformes – Moda, Jatobá Garden – Decoração, Home Gourmet – Alimentação, Mahogany – Produto; Akiva – Produto; Sueli Brito – Moda; Flor de Lis – Decoracao, Equilíbrio- Alimentação, Ybá – Produto, Synthese – Estética, Du Bem - Produto - , LimH- Produto, Degust – Alimentação, BAZAR DAS EMBALAGENS- Produto, Andréa Favareto - acessórios infantis e femininos.

“A ação surgiu como uma maneira de proporcionar às associadas alavancarem suas vendas, neste momento, fomentando o negócio local, com segurança, além de oferecer uma oportunidade diferente ao campo-grandense, cansado de ficar em casa ou com receio de irem a lugares fechados, com a segurança do seu carro e distanciamento social, poderem adquirir produtos de qualidade, ver gente, buscando se reinventar. A 1ª Feira Drive thru, conecta, tudo isso, num só lugar: negócios, segurança e bem estar”, comenta a presidente BPW CG Maria Helena Bonotto.

Tudo será muito bem organizado e orquestrado visando principalmente a segurança, saúde e bem estar das pessoas. A importância da 1ª Feira DRIVE-THRU vai muito além de fomentar a venda de nossos produtos e serviços, é um marco na retomada da realização de evento aberto ao público.

“Além de todos os preparativos habituais de um evento deste porte tivemos um grande desafio: adequar e treinar todos os envolvidos no evento as normas de Biossegurança no enfrentamento ao COVID-19 de acordo com as resoluções dos órgãos SESAU/SEMADUR que estabelecem as regras de Biossegurança no município de Campo Grande-MS”, explica Elaine Brito, Biomédica patologista, responsável por toda parte de biossegurança.

Foi então elaborado um curso para treinamento e certificação de todos os envolvidos na realização do evento, medidas como aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras , luvas e face Shield, uso de álcool 70%, acomodação dos resíduos de Risco Biológico para posterior coleta por empresa especializada.