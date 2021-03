Com Páscoa chegando, vencedora do MasterChef Brasil ensina como trabalhar com chocolates

Michele Crispim dá diversas dicas - (Foto: Reprodução)

Conhecida por vencer uma das temporadas do MasterChef da Band, a chef Michele Crispim é a convidada do Fort Atacadista para apresentar uma série de vídeos sobre chocolates.

A ideia é ensinar a trabalhar com os mais diferentes tipos de chocolates, tanto para quem quer encantar a família com receitas de doces nesta Páscoa, como também para ajudar quem quer fazer uma renda extra nesta que é uma das principais datas comemorativas do ano.

Os primeiros vídeos já estão no canal do Fort Atacadista no Youtube e também nas demais redes, como o Instagram. "É uma forma simples, atrativa e eficaz de agregarmos com dicas práticas aos milhares de confeiteiros, cozinheiros autônomos e até restaurantes a criarem receitas novas nesta Páscoa. A Michele já é parceira da rede desde o ano passado, na campanha de aniversário do Fort, e vem cativando a todos com seu talento e carisma", destaca Gustavo Custodio, gerente nacional de marketing do atacarejo.

Entre os vídeos previstos para as redes sociais do Fort, a chef irá ensinar como fazer uma ganache de chocolate, como inovar na decoração, como preparar um ovo de pote e qual a melhor forma para derreter. "São dicas práticas e alguns macetes que farão toda a diferença na hora do preparo, poupando o tempo e contribuir para resultados ainda mais perfeitos", explica a chef, que conquistou projeção nacional quando venceu o programa Masterchef Brasil em 2017. Em todos os vídeos são utilizados ingredientes que podem ser encontrados facilmente em todas as 44 unidades do Fort Atacadista – sendo 7 lojas em Mato Grosso do Sul.

Páscoa Fort Atacadista - Para garantir as compras dos itens que não podem faltar na Páscoa, seja para a comemoração em família, para presentear os amigos ou no preparo de chocolates para comercializar, o Fort Atacadista oferece até o dia 4 de abril condições especiais de parcelamento e descontos exclusivos para clientes do cartão Vuon Card. Na campanha "A maior Páscoa da região", toda a linha de chocolates, vinhos, pescados e azeites podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros, sendo a parcela mínima de R$ 15,00, para compras com o Vuon Card. Consumidores que ainda não possuem o cartão podem fazer o cadastro em poucos minutos na entrada das lojas.

Onde encontrar – Em Campo Grande, as sete lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, nos endereços: