Com participação da CBF, Fundesporte promove o seminário Gestão do Futebol Profissional

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, na sexta-feira (12), a partir das 9 horas, o seminário “Gestão do Futebol Profissional”. O evento será realizado no auditório do Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul), em Campo Grande, e terá transmissão ao vivo na página oficial da Fundesporte no Facebook.

O seminário terá formato híbrido, com participações presenciais e on-line de palestrantes. No auditório do Imasul, o encontro é direcionado a presidentes e demais dirigentes de clubes sul-mato-grossenses. Para isso, serão adotadas medidas sanitárias contra a Covid-19 no local.

Com mediação do jornalista Átilla Eugênio, o evento terá programação dividida em dois períodos, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O seminário contará com a presença de dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Cuiabá Esporte Clube, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, o seminário tem o objetivo de contribuir na construção de uma gestão moderna do futebol de Mato Grosso do Sul. “O Governo do Estado apoia o Campeonato Estadual anualmente e não temos percebido uma melhora no nível técnico e no ranking da CBF, pelo contrário. Uma das questões levantadas foi em relação à gestão do futebol. Há a necessidade de se discutir formas modernas para que possamos realmente ter condições de um acesso à Série C inicialmente e quem sabe até chegar à primeira divisão nacional”.

“Há uma expectativa muito grande do sul-mato-grossense quanto ao retorno à fase áurea do futebol local. Temos feito sistematicamente essa cobrança à Federação de Futebol e aos clubes no sentido de encontrar saídas para uma melhora técnica”, complementa Miranda.

O diretor-executivo da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, ressalta que a estrutura profissional dos clubes precisa ser debatida e o seminário dará um pontapé inicial para uma discussão permanente. “Necessitamos de pessoas ligadas profissionalmente aos clubes para montar um planejamento estratégico que o permita avançar a melhores divisões. Precisamos nos mobilizar para razões que impedem que a modalidade se desenvolva”.

“Essas razões estão atreladas à gestão do futebol, infraestrutura, patrocínio e marketing, política de desenvolvimento e organização interna, ausência do futebol de base, tipologia de campeonatos e calendário. Os clubes de Mato Grosso do Sul precisam olhar com interesse para todas essas questões”, finaliza Filho.

Confira a programação completa:

Manhã

9h – Políticas Públicas para o Futebol em Mato Grosso do Sul

Marcelo Ferreira Miranda – Diretor-presidente da Fundesporte

9h30 – Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021

Francisco Cezário – Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS)

10h – Futebol Profissional no Brasil - Cenário e Perspectivas

Manoel Flores – Diretor de Competições da CBF

11h – Estrutura, Funcionamento e Ascensão do Cuiabá Esporte Clube

Representante do Cuiabá Esporte Clube

Tarde

14h – Contrato, Registro e Transferência do Jogador Profissional

Reynaldo Buzzoni – Diretor de Registro e Transferência da CBF

14h30 – Captação de Recursos e Marketing no Futebol

Gilberto Ratto – Diretor de Marketing da CBF

15h – Lei Nacional de Incentivo ao Esporte – N. 11.438/2006

Othon Barbosa – Assessor da Presidência da Fundesporte

15h30 – Perspectivas de Patrocínio no Futebol em Mato Grosso do Sul

Eduardo Pereira Guedes Neto – Especialista em Marketing Esportivo

Serviço

Evento: seminário “Gestão do Futebol Profissional

Data: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Local: auditório do Imasul, em Campo Grande (MS)

Transmissão ao vivo na página da Fundesporte no Facebook: CLIQUE AQUI

Lucas Castro, Fundesporte

Foto de destaque: Divulgação