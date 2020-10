Com Painel Covid-19, SES vence prêmio de Inovação na Gestão Pública 2020

A temática do prêmio foi com foco às ações inovadoras que trouxeram soluções para o serviço público em tempos de pandemia - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) venceu o XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública 2020, com o Projeto Painel de Informações e Inteligência – COVID-19, na modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso. Na edição deste ano, devido à pandemia do Coronavírus, a temática do prêmio foi com foco às ações inovadoras que colaboraram para o aprimoramento e trouxeram soluções para o serviço público em tempos de pandemia. A cerimônia de entrega da premiação acontece nesta quarta-feira (28), às 14 horas de forma virtual, transmitida ao vivo.

Para o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, o painel ampliou o grau de transparência no enfrentamento à pandemia. “Isto nos coloca em plena transparência com que tratamos as ações governamentais no enfrentamento à Covid-19. Foi um compromisso que o governador Reinaldo Azambuja assumiu desde o início da pandemia e que vem acontecendo em todas as estruturas do governo do Estado. Isso leva a população a dar ainda mais credibilidade ao trabalho que estamos fazendo, em sintonia com todo os prefeitos de nosso Estado”.

Desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTEC) da SES/MS, o Painel Covid-19 reúne dezenas de painéis em formato digital de todas as iniciativas, ações e informações que a SES gerou direta ou indiretamente para o enfrentamento à pandemia em Mato Grosso do Sul. Usando tecnologia de ponta, as informações foram formatadas e publicadas por meio do conceito em Business Inteligence (BI), que visa entregar aos gestores o maior número de indicadores de diversas áreas a fim de subsidiar a tomada de decisões.

O Painel se transformou em uma ferramenta fundamental para que o Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, parceiros e colaboradores pudessem nortear as ações e condutas como testagem em massa, gestão de leitos e apoio aos municípios no enfrentamento à Covid-19.

Segundo o Coordenador de Tecnologia da SES-MS, Marcos Espíndola de Freitas, a iniciativa tecnológica não só contribuiu para o controle da doença, mas criou uma nova cultura no tratamento de informações prezando sempre pela total transparência e busca constante de melhores resultados. “Estamos muito felizes e orgulhosos desta premiação que reconhece o esforço e dedicação de toda uma secretaria neste difícil desafio da Covid-19”.

Mais Saúde

O Monitor de Apoio a Informações em Saúde (Painel Mais Saúde) possibilita aos cidadãos navegarem e acompanhar em tempo real as informações sobre a pandemia. Para tanto, basta acessar mais.saude.ms.gov.br, trata-se de um site totalmente interativo, onde é possível acompanhar a situação da doença e indicadores importantes, como taxa de isolamento, dados por município, sexo, faixa etária, local de ocorrência, comorbidades, entre outros.

Painel interativo, onde é possível acompanhar a situação da doença e indicadores importantes do Estado.

Prêmio

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) registrou 48 projetos habilitados na fase documental inscritos no XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública 2020. Foram 21 projetos inscritos na modalidade ‘Práticas Inovadoras de Sucesso’ e 27 na modalidade ‘Ideias Inovadoras Implementáveis’.

Conforme o Edital, serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil cada.