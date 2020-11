Com obras nas áreas urbana e rural, Deodápolis tem quase R$ 25 milhões em infraestrutura

Pavimentação de vias é a marca do Estado na cidade desde 2015 - (Foto: Edemir Rodrigues)

Investimentos do Governo do Estado na infraestrutura urbana e rural de Deodápolis têm contribuído com a melhora na qualidade de vida de quase 13 mil habitantes (IBGE 2020). Pavimentação de vias, recapeamento de ruas e construção de pontes de concreto, que somam R$ 24,8 milhões de investimentos, são a marca do Estado na cidade desde 2015.

"Estruturar nossas cidades é um dos eixos do nosso planejamento de investimentos. Com projetos que geram empregos e renda, proporcionamos a confiança do empresariado e damos melhores condições de vida para nossa população”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Vida melhorou depois do asfalto, afirma Lena

O asfalto novo que chegou no Jardim Deodápolis em 2019 agradou os moradores. “Vivo aqui há mais ou menos 30 anos e esse asfalto na Rua José Crispiniano da Rocha melhorou nossa vida. O bairro cresceu e muita casa foi construída”, conta a diarista Lena Martins, 52 anos. “Ficou melhor para motoristas e pedestres”, completa o soldador Gilmar Francisco, 25.

Via do Jardim Deodápolis recebeu obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais

Com forte atuação na agropecuária, Deodápolis recebe importantes recursos na área rural. Quatro pontes de concreto foram construídas pelo Estado para melhorar o escoamento da produção local, diminuir os custos do transporte e dar mais competitividade aos produtores da região. Quase R$ 3 milhões foram destinados para esse tipo de obra.

As quatro travessias foram construídas em estradas vicinais sobre os córregos Bezerra, Dona Terezinha, Ari e Tiquim. Uma quinta ponte de concreto, essa de grande porte, com 91 metros de extensão, será construída sobre o Rio Dourados, na divisa de Deodápolis com Dourados. O Estado trabalha na licitação dessa obra que deve custar R$ 6,1 milhões.

Ponte sobre o Córrego Bezerra na área rural, instalada a 6 quilômetros depois do trevo da MS-146 com a MS-274, entre os distritos de Presidente Castelo e Ipezal

Sérgio mora no PR mas trabalha percorrendo o MS

Outra obra planejada pelo Governo para Deodápolis é a restauração da travessia urbana da cidade pelas rodovias MS-276 e MS-145. Serão revitalizados 4,20 quilômetros ao custo de R$ 11,7 milhões.

Para quem utiliza o trecho, a expectativa é boa. “O asfalto está péssimo e sem sinalização, o que exige mais atenção nossa. Quando for revitalizado ficará ótimo”, afirma o caminhoneiro Sérgio Dias, 48.

Travessia urbana é caminho de veículos pesados