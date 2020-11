Com o pagamento de três folhas, Estado investe 1,5 bilhão em 37 dias

Com o pagamento das folhas de novembro, dezembro e décimo terceiro salário, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 1,5 bilhão na economia sul-mato-grossense, em apenas 37 dias. Os números foram apresentados pelo governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quinta-feira, dia 12.

Reinaldo anunciou ainda a data escolhida pelos próprios servidores para o pagamento do décimo terceiro salário.

O governador citou algumas das medidas duras e amargas, e que foram necessárias, para que hoje, o Estado tivesse saúde financeira para cumprir o compromisso assumido com o servidor público sul-mato-grossense.

Além de pagar as folhas em dia, Reinaldo ainda destacou outros benefícios, frutos dessas medidas como a mudança de patamar do Estado na busca por financiamentos internacionais, a quarta posição no ranking nacional de geração de empregos, a terceira no país em investimentos distribuídos nos 79 municípios, e apontado pela Folha de São Paulo com Estado com a possibilidade de maior crescimento do PIB 2021.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação