Com o exemplo de Bonito, Sebrae realiza live sobre retomada do Turismo

Live irá abordar programa Bonito Seguro, que visa a retomada segura do turismo - (Foto: Reprodução)

Com o apoio do Sistema S e do trade turístico local, Bonito adotou os protocolos de segurança e já recebe turistas na retomada das atividades. Buscando discutir propostas para o segmento e inspirar outras regiões no exemplo do município, o Sebrae/MS realiza na próxima segunda-feira (03), às 19h (horário MS) a live: “Bonito Seguro e iniciativas para a retomada do Turismo”.



A transmissão on-line será mediada pelo apresentador Tatá Marques, e contará com a participação da senadora Soraya Thronicke, do presidente do Sistema Fecomércio/MS, Edison Araújo, do empresário e presidente do Instituto de Desenvolvimento de Bonito, Guilherme Poli, e do diretor-superintendente do Sebrae/MS, presidente da ABASE (Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais), Claudio Mendonça.



O Turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19. Em Bonito, o Sebrae/MS, em uma parceria com o Sesi/MS e Senac/MS lançou em junho o programa Bonito Seguro, que visa a retomada segura das atividades. Uma das ações é a oferta de consultorias gratuitas de biossegurança para os empresários, que já conta com a adesão de mais de 600 empresas da cidade.



“Bonito é uma referência internacional no Ecoturismo. Com a atuação do Sistema S, governança local e o protagonismo dos empresários, vamos reposicionar a cidade também como referência de turismo seguro. Iremos atender às novas demandas dos turistas, que estão mais atentos a questões sanitárias. É uma oportunidade para o Estado”, destacou na época o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.



Serviço

A live “Bonito Seguro e iniciativas para a retomada do Turismo” será transmitida no dia 03 de agosto, às 19h (horário MS), no YouTube e Facebook do Sebrae/MS. É possível acompanhar a transmissão pelo link: bit.ly/livebonitoseguro.