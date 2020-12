Com novos poços, Sanesul amplia capacidade de produção de água em Bonito

O BON-016 com capacidade de produção de 72 mil litros/hora - (Foto: Acom/Sanesul)

No segundo semestre de 2020, a Sanesul investiu na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Bonito perfurando mais dois poços, o BON-015 e o BON-016.

O objetivo foi incrementar o abastecimento da população urbana antes do início das férias, época em que a cidade recebe maior volume de turistas ou visitantes de fim de semana para usufruírem das belezas naturais da região.

A perfuração em Bonito é desafiadora, exige estudos e algumas tentativas para localizar o ponto certo para a captação de água com uma quantidade suficiente para distribuição.

“Antes, a Sanesul faz estudos geológicos para descobrir os melhores pontos para perfurar poços para a extração de água. Encontrar água no solo calcário, próprio da região da Serra da Bodoquena é um grande desafio devido as suas características”, explica Elthon Santos Teixeira – Gerente do Sistema de Abastecimento de Água da SANESUL.

Segundo Antonio Carlos Benatte, gestor de Processos de Hidrogeologia da Gerência de Manutenção (GEMA), responsável pela perfuração e manutenção de poços, “o subsolo de Bonito é constituído por uma variedade muito grande de rochas meta-sedimentares compactas e maciças onde o armazenamento de águas subterrâneas, é feito nas regiões de falhas e fraturas das rochas. A dificuldade está em localizar estas regiões de armazenamento”, complementa.

Características do BON-015 e BON-016

O novo poço BON-016 demorou 10 dias apenas no processo de perfuração, tem 102 metros de profundidade e capacidade de produção de 72 mil litros/hora. Ele está localizado no centro da cidade, no Bairro Boa Vista, e vai abastecer o reservatório central de Bonito. Ele é o segundo maior em produção, ficando atrás do BON-004, este com 77 mil litros/hora. O investimento é da empresa no valor de R$ 246.645,55.

Já o poço BON-015 está na área do Solar dos Lagos, com uma vazão de até 15 mil litros/hora e profundidade de 152 metros. Este investimento também é da própria Sanesul no valor de R$ 258.300,00.

De acordo com Ubirajara Marchete dos Santos, responsável pela Gerência de Manutenção (GEMA), a Sanesul tem feito investimentos importantes na ativação de poços nos municípios.

“Um processo completo, entre o projeto e perfuração até a ativação de um poço, depende de diversos fatores como a legalização da área, conclusão do processo licitatório e autorização de perfuração pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Só depois de tudo regularizado é que se começa a perfuração, testes de produção e ativação do poço com a construção de obras de infraestrutura como adutora, extensão de rede de energia e urbanização da área. Isso pode variar de três a doze meses. A empresa busca atender as novas demandas com agilidade, sempre respeitando as regras do processo, para manter a universalização do serviço de fornecimento de água tratada, com atenção nas cidades com rápido crescimento populacional”, explica.

Levando em conta as características da região de difícil acesso ao lençol freático para a extração de água, o novo poço BON-016 foi uma surpresa e apresentou uma excelente produção. “A alta produtividade vai garantir o abastecimento em todos os pontos da cidade e aumentar nossa capacidade de produção em Bonito”, comenta Elthon Santos Teixeira.

Atualmente, a capacidade total de produção de água em Bonito está próxima de 300m³/hora, para atender de forma segura e eficiente a população.

“Em Bonito, esses dois projetos envolveram muitos setores e profissionais, todos trabalharam intensamente para adiantar o processo a fim de deixar tudo pronto antes do fim deste ano.

Desde a diretoria que autoriza os projetos, os gerentes que mobilizam as equipes e cronogramas, os profissionais que colocam em prática executando as obras, e todos os empregados das unidades que nos auxiliam durante o processo de execução. É um esforço coletivo que contribui positivamente a um bom resultado final”, disse a gerente da regional Daniela de Almeida Nantes.

Todo trabalho foi acompanhado pela Diretoria Comercial e de Operações (DCO) e equipe, que desenvolve ações estratégicas para as cidades, em conjunto com a Gerência de Abastecimento de Água (GESAA); a Gerência de Manutenção da Sanesul (GEMA); Gerência Regional de Jardim; Supervisão da Unidade de Bonito; e apoio dos funcionários das Gerências Regionais de Aquidauana, Dourados e Nova Andradina. Além do apoio de gestores técnicos e profissionais da Capital.

Segundo o diretor comercial e de operações da Sanesul - Onofre Assis de Souza, os novos poços irão permitir um ganho substancial da distribuição de água em Bonito.

“A diretoria sempre acompanha o planejamento das cidades. Nossos gerentes regionais levantam as demandas para que a empresa autorize e coloque em execução. Embora tenhamos a água tratada sendo fornecida de forma universalizada, ou seja, para toda a população das cidades onde operamos, a Sanesul não para de fazer investimento, pois os municípios crescem com novos empreendimentos e bairros, e a Sanesul precisa dar suporte seja na execução de redes de água, construindo reservatórios ou perfurando poços para aumentar a produção. Bonito é muito visitada por turistas e precisa manter sua estrutura de saneamento preparada. É uma cidade exemplo para o Brasil, possui coleta e tratamento do esgoto doméstico e fornecimento de água tratada universalizados. São poucas as cidades do mundo que estão nesse nível”, comenta.

Na atual gestão do Governo do Estado, a Sanesul investe cerca de R$ 10,2 milhões de reais em saneamento em Bonito, a maior parte é no abastecimento de água tratada.