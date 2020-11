Com novo quartel dos Bombeiros, Fátima do Sul recebe mais de R$ 100 milhões de investimento

Também estão em execução obras de pavimentação, drenagem e sinalização - (Fotos: Chico Ribeiro)

Resultado do Governo Presente, a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros é uma das diversas obras da gestão estadual no município de 19 mil habitantes (IBGE 2020). São mais de R$ 103 milhões nas mais diversas áreas.

O novo prédio está sendo erguido em um terreno de 4.475 m² na Rua Antônio Celestino de Carvalho e terá 724,7 m² de área construída, com dois blocos: um operacional e outro administrativo.

A área administrativa inclui recepção para atendimento ao público, sala de comando e de administração, almoxarifado e sala de análise de projetos, sanitários masculinos e femininos, tanto para o público como para os servidores. Já o bloco operacional irá contar com alojamentos, refeitório, garagem de viaturas, área de desinfecção, sala de instrução, área de serviço e banheiros.

O governador Reinaldo Azambuja destaca que nos últimos anos o Governo do Estado fez investimentos maciços para fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que recebeu novas viaturas, materiais e equipamentos e um caminhão com auto escada mecânica de 60 metros para combate a incêndios em edifícios, que custou R$ 6,5 milhões.

“Nós modernizamos a frota, adquirimos novos equipamentos e agora damos início a etapa de melhoria das instalações prediais do Corpo de Bombeiros, com reformas e novas construções, que contemplam vários municípios do estado, reafirmando o nosso compromisso com a segurança pública, que é área prioritária do nosso governo”, garante.

Em Fátima do Sul também estão em execução obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária na Rua Delamar Silva, assim como o calçamento e fechamento do Parque de Eventos Beira Rio e a implantação e pavimentação dos 2,7 quilômetros de acesso à usina.

E desde 2015 já foram entregues o sistema de esgotamento sanitário, com 27.485 metros de rede coletora e 1.246 ligações domiciliares; recuperação de estradas vicinais; recapeamento de ruas dos bairros Copafatima, Katira, Tatiana, Cohab, Jardim Pioneiros e Centro Educacional; drenagem no distrito de Culturama; e a pavimentação no Jardim Brasilândia.

Em parceria com os governos federal e municipal, a Agência Estadual de Habitação (Agehab) entregou ainda 365 moradias no município. Já a Secretaria de Educação investiu mais de R$ 3 milhões em reformas e melhorias das escolas estaduais, onde estudam 2.213 alunos. Isso tudo, sem contar as 10 viaturas entregues para a segurança pública, além de um barco para o Corpo de Bombeiros.