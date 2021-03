Com novas viaturas, Prefeitura inicia renovação total da frota da Guarda Civil Metropolitana

O investimento total foi de R$ 3.426.888,11 - (Foto: Glenda Gabi/CGNotícias)

A Prefeitura de Campo Grande entregou na tarde desta segunda-feira (15), por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, à Guarda municipal 8 novas viaturas, sendo 7 Duster (Renault) e 1 caminhonete L200 (Mitsubishi). Mais 21 veículos ainda serão entregues proporcionando a troca total da frota.

A entrega, segundo o prefeito Marquinhos Trad, vem fortalecer a segurança pública, dando mais tranquilidade aos cidadãos. “Hoje a Guarda Municipal está recebndo 80 coletes balísticos, 80 capas de coletes balí sticos, 50 unidades de cones e cavaletes, 2 drones e diversos capacetes, escudos antitumultos, espirgadores, munições para armas de eletrocondutividade e 8 viaturas”, enumerou o prefeito.

Os veículos e equipamentos serão distribuídos entre as Gerências do Grupo de Pronto Intervenção, Trânsito, Meio Ambiente e Patrulha Maria da Penha, atuantes nas sete regiões de Campo Grande: Centro, Bandeira, Segredo, Anhanduizinho, Lagoa, Prosa e Imbirussú. O investimento total foi de R$ 3.426.888,11.

Já o secretário de Segurança Pública de Campo Grande, Valério Azambuja, lembrou da importância dos investimentos para melhorar o serviço prestado à população.

“Trinta e um anos após a criação da Guarda Municipal toda a frota, toda logística de operação, será gradativamente trocada. Isso traz melhores condições de trabalho aos servidores da Guarda Civil Metropolitana e um serviço melhor para a população”, disse o secretário de Segurança Pública de Campo Grande, Valério Azambuja.

Outra ação para reforçar a segurança que já está em andamento é a realização de concurso público para a contratação de novos guardas e a ampliação do videomonitoramento.

A Prefeitura já publicou o edital do concurso com 273 vagas. As inscrições terminam nesta segunda-feira (15), já o pagamento do boleto pode ser feito até amanhã, 16 de março de 2021, em horário de expediente bancário. O cronograma das datas atualizadas será disponibilizado no site do Instituto Selecon.

Já o projeto de ampliação do Centro Integrado de Controle Operacional da Prefeitura prevê a instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as regiões da cidade. Mais 100 câmeras serão instaladas para auxiliar as ações de vigilância e monitoramento.

De 2017 para cá

A Prefeitura investiu no aumento da frota, de 57 em 2017, para 97 em 2020, a quantidade de viaturas. Com relação ao quantitativo de armamento letal, o salto foi de 275 em 2017, para 500 em 2020.

Os guardas conquistaram o plano de salários e carreiras; cursos e capacitações que habilitaram o efetivo para manuseio e porte de arma de fogo; qualificação para melhoria no atendimento à população e formação de novos agentes para atuação no trânsito da Capital e ações voltadas para o bem estar animal. Atualmente, o efetivo da GCM é formado por 1100 agentes.

As gerências foram implantadas efetivamente em 2017, com a lei municipal 5.793, de 3 de janeiro de 2017, que reestruturou toda a parte administrativa da Prefeitura de Campo Grande. A lei criou o Gabinete de Gestão Integrada, que tem por objetivo garantir a participação da comunidade em geral nas discussões sobre segurança pública.

A reestruturação e atuação mais efetiva da Guarda já pode ser observada em números. Dados do relatório de 2019 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontam uma redução de 66,7% em roubo seguido de morte; 58,3% em roubo em via pública e 36,9% no número de roubos a estabelecimentos comerciais em Campo Grande.

Com o advento da Covid-19, e a partir da decretação das medidas restritivas e das regras de controle impostas, a Sesdes tem mobilizado todo o seu efetivo no sentido de também realizar plenamente todas as competências organizacionais no esforço de contribuir no combate da pandemia. Somente em 2020, a Guarda Civil Metropolitana realizou 95.882 rondas preventivas motorizadas nas sete regiões e nos distritos da capital.