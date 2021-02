Com novas motoniveladoras, Governo quer potencializar agricultura familiar do Estado

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, o governador Reinaldo Azambuja, entregou 28 novas motoniveladoras que irão beneficiar pequenos produtores, assentados, comunidades indígenas e quilombolas.

Do total, 13 motoniveladoras irão para os municípios de Amambai, Batayporã, Caarapó, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Japorã, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões, as motoniveladoras foram adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado e emendas parlamentares, via Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), empenhadas pelos deputados federais licenciados Geraldo Resende e Tereza Cristina; do deputado federal Luiz Ovando; e do senador Nelson Trad Filho.

Também receberão as motoniveladoras a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari) e o Cidema (Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa).