Com medo da Covid-19, trabalhadores denunciam aglomeração em frigorífico

Por meio de denúncias, trabalhadores do frigorífico JBS, unidade I, localizado na saída para Aquidauana, divulgaram o descaso da direção da empresa com a possível contaminação do vírus Covid-19.

Por conta de reformas que está efetuando nas suas instalações, o frigorífico está obrigando funcionários a se aglomerarem principalmente nos vestiários. Várias fotos comprovando a situação foram enviadas ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados de Campo Grande.

O presidente da entidade, Vilson Gimenez Gregório afirmou que já efetuou vários pedidos para a empresa evitar a aglomeração de funcionários. Ele entende que essa reforma deveria ser melhor planejada para evitar não só a aglomeração como também outros problemas aos trabalhadores.

O outro lado - Em contato com a assessoria da JBS, a empresa reitera que a proteção e a saúde de seus colaboradores é o seu principal objetivo. A empresa adota um protocolo robusto de controle, prevenção e segurança contra a Covid-19 em todas as suas 135 unidades, em conformidade com a Portaria interministerial nº 19, de 18 de junho de 2020 (ministérios da Saúde, Agricultura e Economia).

A empresa afirma reforça que, desde o início da pandemia tem realizado o afastamento imediato de todos os colaboradores dos grupos de risco ou que apresentem quadro sintomático, conforme os critérios dos órgãos de saúde e recomendação médica.

Confira as fotos:

Várias fotos comprovando a situação foram enviadas ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados de Campo Grande - (Fotos: Das Ruas)