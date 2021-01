Com mais de 15 mil atendimentos, Programa Valorização da Vida é sancionado lei - (Foto: Divulgação/ Prefeitura)

O Programa Valorização da Vida, da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande, foi instituído lei municipal. O texto, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad e publicado no Diogrande desta quinta-feira (21). A transformação do projeto em lei garante o funcionamento permanente na Reme.

Atuando com os alunos desde agosto de 2018, e com os profissionais da educação das 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e das 98 escolas municipais de ensino fundamental, a partir de 2020, o programa já realizou mais de 15,3 mil atendimentos nesse período.

Implantado, organizado e coordenado pela Semed, sob a responsabilidade da Superintendência de Gestão e Normas/Sugenor, o objetivo do Programa é garantir o bem-estar social, fortalecer a autoestima e o desenvolvimento psicossocial, além de contribuir para resolução de conflitos cotidianos vivenciados pelas crianças e adolescentes das unidades da Reme.

“É o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação ao longo desses quase três anos. O projeto nasceu na primeira gestão e terá continuidade agora. Nossa missão é fortalecer alunos e profissionais, garantir cuidados relativos à saúde mental. E tivemos muito retorno, conseguimos salvar inúmeras vidas”, afirmou a superintendente da Sugenor, Alelis Izabel Gomes.

Por conta da pandemia, durante o ano de 2020, o atendimento aos profissionais que atuam na área da educação ocorreu de forma remota, com lives e treinamentos (disponíveis no YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC-H_J1Iit5dgYFJ_GPHUOzw).

Também está em funcionamento, mesmo durante o período de férias, o atendimento por telefone, especialmente para os 1.740 servidores que fazem parte do grupo de risco e continuam trabalhando remotamente. “No ano passado, houve mais de 8 mil ligações e chamadas de vídeo. Quando a equipe identifica situações nas quais precisamos atuar, tirar alguém do risco, nós acompanhamos, providenciamos atendimento médico e psicológico. A vida não pode esperar, por isso nossa atuação é 24 horas por dia”, explicou Alelis.

Com foco na prevenção ao suicídio, no ano passado o grupo conseguiu evitar ocorrências do tipo entre alunos e profissionais que atuam na educação. “Felizmente não tivemos nenhum caso. Passamos por um ano difícil emocionalmente, e mesmo assim não registramos óbitos (por suicídio). Nós atuamos e conseguimos evitar, em diversas situações, e vamos continuar trabalhando para que não ocorram”, disse a superintendente.

Para o ano de 2021, a Sugenor irá manter os atendimentos remotos, ligações telefônicas para monitoramento dos servidores em isolamento social, por conta da pandemia, e alguns atendimentos presenciais com grupos reduzidos, nas escolas. As ações são parte do programa “Reviva Mais Campo Grande”, lançado em novembro de 2021 e que contempla diversas áreas visando o desenvolvimento da Capital. As primeiras reuniões estão marcadas e vão ocorrer depois do início do ano letivo, entre os dias 8 e 24 de fevereiro. “Outra vertente do nosso trabalho será preparar o acolhimento dos profissionais e alunos para um possível retorno, quando houver segurança para isso”, finalizou Alelis.