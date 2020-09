Com mais 144 unidades em Água Clara, Agehab entrega 22 mil moradias em MS

Na agenda desta terça-feira, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) foi representada pelo coordenador especial de Planejamento, Ubiratan Rebouças Chaves - (Foto: Agehab/Divulgação)

O sonho da casa própria foi concretizado nesta terça-feira (1º) para mais 144 famílias em Água Clara, a 204 quilômetros de Campo Grande. Com essa entrega já são 22.039 moradias em todo o Estado desde 2015, sendo 20.262 casas e apartamentos e 1.777 bases do Programa Lote Urbanizado - em que o Governo do Estado edifica a base da unidade e o cidadão dá continuidade à construção.

Em Água Clara, foram investidos R$ 15,394 milhões pelos três entes (governos federal e estadual e prefeitura). Somente nas 144 unidades habitacionais no Loteamento Jardim Alvorada II foram R$ 14,984 milhões, além dos R$ 410 mil do Estado usados na construção de 42 lotes urbanizados no Parque São Pedro, que também já foram entregues.

O Loteamento Jardim Alvorada II conta com pavimentação, drenagem, parque infantil, academia de ginástica e quadra poliesportiva. Cada casa tem 46,64 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. As unidades possuem ainda laje e sistema de aquecimento solar de água. O programa habitacional é o Minha Casa Minha Vida FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

Em todo o Estado, já foram investidos R$ 1,532 bilhão em habitação desde 2015, considerando obras entregues e em execução. Em média, são entregues quase 10 casas por dia em Mato Grosso do Sul.

Na agenda desta terça-feira, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) foi representada pelo coordenador especial de Planejamento, Ubiratan Rebouças Chaves.