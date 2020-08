Com investimento de R$ 25 milhões, duplicação da MS-156 começa nas próximas semanas

O contrato, que ainda será assinado, é de mais de R$ 25 milhões - (Foto: Arquivo Agesul)

Mais um importante projeto de infraestrutura está saindo do papel. A duplicação da rodovia estadual MS-156, em Dourados, começa a ser executada nas próximas semanas. O contrato, que ainda será assinado, é de mais de R$ 25 milhões. O nome da empresa vencedora do processo licitatório foi publicado na última quarta-feira (058), no Diário Oficial do Estado. A obra vai melhorar o tráfego na região e garantir qualidade no escoamento de insumos.

O trecho a ser duplicado, com de 7,3 km de extensão, receberá melhorias e adequações de segurança e drenagem. A área designada para a obra terá início na BR-163 e seguirá até o Distrito Industrial do Município. O valor do contrato será de R$ 25.240.155, 47, conforme publicação oficial. Até o próximo ano, Dourados e região devem receber R$ 200 milhões em investimento.

O vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, afirmou que as melhorias previstas para Dourados e região "são a consequência do trabalho desenvolvido pelo Governo que visa atender as demandas de todo Estado".

Investimentos

Outros recursos para a região estão garantidos. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) já divulgou a empresa vencedora da licitação que fará a construção da passarela de pedestres, na MS-156. A estrutura irá beneficiar e dar segurança aos moradores de diversos bairros, como Guaicurus e Dioclésio Artuzi.

Outro projeto importante é a pavimentação do trecho de 8 km de extensão, aproximadamente, que vai desde o Aeroporto Francisco de Matos Pereira até BR-463, abrangendo o acesso à MS-162. A vencedora da licitação deve começar a obra nos próximos dias.

A Agesul executa ainda pavimentação do trecho que liga o anel viário de Dourados até o Hospital da Missão Caiuá e o recapeamento do quadrilátero central entre as ruas Cuiabá-Ponta Porã e Aquidauana-Eulália Pires. Em execução também estão obras de pavimentação e drenagem de vias, ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, construção do prédio do DOF ( Departamento de Operações de Fronteira), entre outras obras que beneficiarão a população.