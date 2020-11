Com Harfouche fora do cálculo, Marquinhos sobre para 59,46% dos votos

Harfouche participou da corrida ao executivo municipal com a candidatura indeferida pela justiça - (Foto: Divulgação)

O resultado consolidado das eleições municipais em Campo Grande foi oficialmente finalizado. Agora, com a exclusão da contagem de votos do candidato Sérgio Harfouche (Avante), Marquinhos Trad encerrou o pleito com 59,46% dos votos.

A nova atualização do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) tira da conta os votos conseguidos por Harfouche. O concorrente pelo Avante, cuja candidatura foi indeferida pela justiça, havia ficado em segundo lugar na corrida eleitoral, com 11,58%.

Com as alterações nos resultados, outros candidatos também tiveram mudanças na porcentagem de votos. Pedro Kemp (PT), antes em terceiro lugar, agora ficou em segundo, com 9,40%. Vinícius Siqueira (PSL) teve 9,27%, Sidnéia Tobias (Podemos), 5,20%, Márcio Fernandes (MDB), 3,41%, Esacheu Nascimento (PP), 2,77%, João Henrique Catan (PL), 2,76%, Marcelo Miglioli (SD), 2,15%, Dagoberto Nogueira (PDT), 1,77%, e Guto Scarpanti (Novo), 1,31%.

Nas eleições da Capital, 24.697 pessoas votaram em branco e 18.316 anularam o voto. A população campo-grandense que foi às urnas corresponde a 74,86% do eleitorado apto a votar ou 458.484 eleitores.