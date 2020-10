Com Governo Presente, 84% do recapeamento de ruas em Eldorado está concluído

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Solicitado pelas autoridades municipais durante o Governo Presente, o recapeamento de diversas ruas em Eldorado está em 84,29%. O investimento é de R$ 1,5 milhão por meio de um convênio entre a administração estadual e o Município.

Esse é apenas um dos investimentos do governo do Estado, que está aplicando R$ 23,318 milhões desde 2015 nas mais diversas áreas.

A terceira etapa da pavimentação no bairro Manoel Farias também já começou e a construção do Centro Público do Idoso está em 98%.

E entre os investimentos entregues em Eldorado estão a pavimentação e drenagem nos bairros Spartaco Astolfi, Jardim Eldorado e Jardim Novo Eldorado; a construção da pontes de concreto sobre os córregos Onça e Cerrito; e a recuperação de estradas vicinais.

Além disso, a Agência Estadual de Habitação (Agehab) entregou 56 moradias no município no ano passado pelo Programa Nacional de Habitação Rural: 11 para agricultores tradicionais e 45 na Aldeia Cerrito. O investimento total é de R$ 1,991 milhão, sendo R$ 234,5 mil do governo estadual.