Com foco na geração de renda, SAS e FAC iniciam produção de novos cursos on-line

Curso - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e o Fundo de Amparo à Comunidade (FAC) deu início às gravações de novos cursos on-line que irão abranger desde a culinária, habilidades manuais até embelezamento pessoal.

As primeiras aulas gravadas contaram com a participação da primeira-dama, Tatiana Trad, que fez um convite à comunidade para prestigiar e falou sobre a importância dos cursos no fomento da economia doméstica.

As primeiras aulas tiveram como foco a produção de docinhos para festa e o tradicional curso de ovos de Páscoa, que está em sua quinta edição dentro do projeto “Páscoa para Viver e ser Feliz”, que já contemplou 2.200 pessoas.

Criados ano passado devido à pandemia, os cursos on-line estão sendo produzidos pela Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania da SAS e serão disponibilizados à comunidade ainda neste mês. De acordo com a primeira-dama, os profissionais adequaram a dinâmica presencial ao ambiente virtual para manter a qualidade das aulas e garantir o aprendizado de novas técnicas.

“Esta parceria entre o FAC e a SAS leva para as pessoas a oportunidade de continuar assistindo as aulas que tiveram início ano passado e que este ano trazem novidades, como o curso de docinhos tradicionais. Mas o mais importante é que a pessoa irá aprender a quantificar o preço dos produtos e como torná-los mais vendáveis. Além disso, eles serão certificados como era na modalidade presencial”, explicou Tatiana Trad.

Mais de 700 pessoas realizaram os cursos on-line em 2020. Até o momento, os módulos ultrapassaram os 3,7 mil acessos no canal do Youtube da SAS.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva, que também conferiu as gravações das primeiras aulas, acredita que os números serão maiores já que as novas aulas focam em informações que valorizam a venda dos produtos.

“Esperamos que a comunidade acesse os cursos, que são muito importantes para incrementar a renda e transformar a realidade das famílias”, ressaltou.

A chef Adir Diniz, que ministra os cursos, disse que a equipe responsável pela elaboração dos cursos está sempre atenta às novidades do mercado para atualizar a comunidade.

“Nós queremos que as pessoas se tornem empreendedoras e ampliem o conhecimento adquirido nas aulas passadas, por isso investimos na criatividade com novas técnicas e receitas inovadoras”, pontuou.

Disponíveis

Os cursos produzidos em 2020 ainda podem ser visualizados no site da prefeitura www.campogrande.ms.gov.br/sas. Basta clicar no ícone Proteção Básica e na sequência, em Inclusão Produtiva. Os ícones estão no alto da página. Estão postadas aulas de Máscara com e sem Costura, Arte em Barbante, Cachecol e Touca, Curso Básico de Coloração, Empadas. Hidratação e Escova, Designer de Sobrancelha, Pizza Artesanal e Bolo Caseiro de Dia dos Namorados.