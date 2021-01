Com foco na Formação Continuada, SED realiza primeira reunião de trabalho do ano

Secretaria de Estado de Educação - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Calendário Escolar de 2021 está próximo de ser iniciado e o momento é de planejamento das ações voltadas para a retomada das atividades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE). Pensando nisso, a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) realizou, nesta quarta-feira (13.01), a primeira reunião de trabalho deste ano, com as participações dos gestores que atuam no Órgão Central e Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) ligadas à SED.

Realizada de forma presencial no Centro de Formação e Pesquisa Mariluce Bittar, seguindo os protocolos de biossegurança (distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel), a reunião tratou do planejamento voltado para as formações dos profissionais da Rede. O trabalho foi destacado pela secretária Cecilia Motta, que ressaltou a importância da participação das 12 Coordenadorias Regionais presentes no Estado durante o processo de formação das equipes escolares.

Secretária Cecilia destacou a participação das CREs nas formações.

“A Formação Continuada vai acontecer e nós vamos precisar muito das equipes das regionais. Neste início de ano, nosso foco está na Formação dos nossos profissionais, que irão receber os estudantes em março”, disse a titular da Pasta, que citou os desafios de 2020 como exemplo para o trabalho em 2021. “No ano passado, nos adaptamos ao uso da tecnologia e agora é preciso levar para os professores essa modernidade. Precisamos da tecnologia, precisamos da Formação, precisamos do ar-condicionado para a sala de informática e tudo isso vai mudar a forma como fazemos a Educação não apenas aqui, no nosso Estado, mas em todo o mundo”, completou a secretária.

De acordo com a coordenadora de Formação Continuada da SED, Alessandra Beker, a proposta é de uma iniciativa que trabalhe diversas frentes e que englobe todos os profissionais que atuam no ambiente escolar. Para as questões mais específicas, segundo ela, a ideia é abordar de forma pontual os temas relacionados à EJA (Educação de Jovens e Adultos), ao AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem) e à Educação Profissional, Indígena e Quilombola, bem como os temas ligados às unidades que trabalham com o Ensino em Tempo Integral e Programa das Escolas Cívico-Militares.

Coordenadora da CFOR, Alessandra Beker falou sobre o planejamento da SED para 2021.

“Estamos planejando uma formação geral, trabalhando com todos na escola. Vamos abordar os princípios norteadores, questões inerentes à toda equipe escolar, desde professor, coordenador pedagógico e diretor. O que essa equipe precisa saber sobre o Novo Ensino Médio, Educação Integral, Ensino em Tempo Integral, Competências Socioemocionais, Psicologia, Educação Especial e Tecnologia, entre outros tópicos. A nossa ideia, pensando em otimizar o trabalho, é nessa formação geral para todos”, disse Alessandra.

Com o planejamento em andamento, o objetivo é iniciar as formações já neste mês de fevereiro, durante o período de Jornada Pedagógica dos profissionais da Rede Estadual. Visando alcançar o maior número possível de profissionais da REE, parte das formações também ocorrerão no mês de março, quando os estudantes retornarão às atividades.

Hélio Daher lembrou que o ano de 2021 também será marcado pelo Novo Ensino Médio.

Responsável pela fala de encerramento da reunião, o superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher, lembrou que o ano de 2021 será desafiador – também – em função da reta final de construção do Currículo do Novo Ensino Médio. “Vamos passar por uma alteração desta etapa em toda sua estrutura. O Ensino Médio que nós vivemos, que nós conhecemos, não existirá mais. Teremos modificação na carga horária e é necessário observar que haverá uma ruptura, que não é fácil, mas que exigirá muito das nossas equipes, também para a formação dos profissionais”, destacou.

Calendário

Encerrado desde o dia 18 de dezembro de 2020, o calendário escolar – agora de 2021 – será iniciado no próximo dia 04 de fevereiro, com o período de jornada pedagógica para os profissionais da REE. O retorno dos estudantes às atividades será no mês seguinte, a partir do dia 01 de março.

No momento, a Rede Estadual se encontra em meio ao processo de efetivação de matrículas para os estudantes que já realizaram o preenchimento dos dados durante a 1ª etapa de pré-matrícula. Para os interessados que ainda não concluíram esse passo, a 2ª etapa segue aberta até sexta-feira, dia 15 de janeiro.

Mais informações, no site da Central de Matrículas: www.matriculadigital.ms.gov.br