Agepen realiza 1º encontro virtual do ano com diretores do sistema penitenciário

Por meio de videoconferência, o primeiro encontro do ano foi realizado nesta semana - (Fotos: Tatyane Santinoni)

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) reuniu os dirigentes de unidades penais e assistenciais de Mato Grosso do Sul para alinhar o desenvolvimento dos trabalhos. Por meio de videoconferência, o primeiro encontro do ano foi realizado nesta semana.

Com o objetivo de priorizar a fluidez das atividades, durante a reunião virtual foram abordadas questões relacionadas à fiscalização de contratos, cumprimento dos prazos de respostas dos expedientes, regulamentação das escoltas externas e vigilância nas muralhas.

Aud reforçou a importância do trabalho integrado aos dirigentes da instituição.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, reforçou a importância de repassar informações relevantes ocorridos nas unidades penais ao Gabinete da autarquia para uma atuação ainda mais integrada.

“Todos têm a liberdade de dar sugestões em prol do fortalecimento institucional e da categoria. Passamos por um ano bem atípico com a chegada da pandemia, mas graças ao esforço de cada um conseguimos vencer os obstáculos e que neste ano estejamos muito mais fortes e experientes para enfrentarmos os novos desafios”, ressaltou.

Além disso, também foram abordados sobre a avaliação das ações de acompanhamento e combate à Covid-19 no sistema prisional do Estado, e a possibilidade da manutenção ou não da suspensão das visitas presenciais; bem como, o esclarecimento dos esforços conjuntos da agência penitenciária junto ao Governo e Assembleia Legislativa referente à inclusão da Polícia Penal na Constituição Estadual.

Segundo Aud, é de total interesse da agência penitenciária que a Polícia Penal se torne realidade em Mato Grosso do Sul, com estruturação de pessoal e equipamentos, assim como a regulamentação das novas atribuições.

Durante o encontro virtual também foram apresentadas demandas, particularidades, sugestões, dúvidas, entre outros assuntos.

Com o foco de aproximar os dirigentes, a reunião on-line contou com a participação de diretores de área, de unidades prisionais do estado, Patronatos Penitenciários, chefes de Divisões e representantes da Gerência de Inteligência, Corregedoria-Geral e Comando de Operações Penitenciárias (COPE).