Com foco em inovação e prototipagem, Sebrae e Living Lab lançam Lab Maker

Com o objetivo de acelerar e alavancar a inovação nos negócios de todo o estado, o Sebrae/MS e o e Living Lab inauguraram o LabMaker, espaço de prototipagem técnica para criação e invenção. O lançamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 04, no prédio do Living Lab.



A proposta do LabMaker é proporcionar a criação, discussão, aprendizado e compartilhamento de informações sobre todo o processo e parte técnica das ferramentas de prototipagem, possibilitando o acesso aos meios para avançar no desenvolvimento da tecnologia e inovação local.



Neste novo ambiente, os empreendedores encontram Impressoras 3D de resina e filamentos, cortadora a laser, Plotter de Recorte de Vinil, Fresadora de precisão, Placas e Componentes de Eletrônica, Itens de Costura, Equipamentos de Marcenaria e Serralheria, Scanner 3D, Computadores, Ferramentas manuais e o Robô Tinbot.



Segundo o Secretário de Estado da SEGOV, Eduardo Riedel, cada vez mais os empresários possuem abertura para a tecnologia. “Nesse laboratório, o empreendedor vai ter à disposição ferramentas importantes para empreender, inovar e estimular cada vez mais as empresas de Mato Grosso do Sul a serem competitivas. O estado hoje ocupa a quinta posição no ranking nacional de competitividade e precisamos desenvolver muito mais isso”, afirma.



Para o diretor superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o espaço, que está em fase inicial, promete trazer mais resultados tanto para a sociedade quanto aos empreendedores locais. “O LabMaker é um local para alavancar a abertura de negócios e desenvolver novas tendências tecnológicas entre empresas. Não é um espaço apenas do Sebrae, mas de todo o Estado para que o empreendedor, o criador de uma startup, possa ocupar equipamentos como esses que não estão disponíveis tão facilmente no mercado e fazer a coisa acontecer aqui em Mato Grosso do Sul”.



Serviço:



Para saber mais e agendar uma visita ao LabMaker, entre em contato com a equipe do Living Lab através do Instagram ou pelo site livinglabms.com.br.