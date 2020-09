Com feriado, primeiro fim de semana de setembro será de tempo firme e grande amplitude térmica

Embora a pandemia impeça viagens e aglomerações, saber como ficará o tempo no fim de semana com um feriado no meio faz toda a diferença. O feriadão da independência será de bastante sol e grande amplitude térmica em todas as áreas de Mato Grosso do Sul e não há indicativo de chuva.

Conforme o meteorologista Nathálio Abrãao, não há previsão de chuvas até dia 13 de setembro. “Até lá haverá predomínio de sol, calor excessivo, umidade relativa do ar mínima, névoa seca e amplitude térmica elevada”, indica o especialista.

Para esta sexta-feira (4) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e não há expectativa de chuva. Segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a umidade relativa do ar estará baixa em todas as áreas. A variação está estimada entre 70% a 15%, considerado estado de alerta à saúde segundo a Organização Mundial de Saúde.

A orientação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 10 e 16 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

O vento estará fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas estarão elevadas e com grande amplitude térmica. A mínima prevista é de 16°C e a máxima pode chegar aos 40°C. Para Campo Grande a variação está estimada em 24°C a 37°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro