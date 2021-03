Com fechamento dos parques às 19h30, Funesp faz lives de exercícios físicos às 20h

Do dia 15 a 26 de março, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) vai fechar os parques esportivos municipais às 19h30, conforme determina decreto com medidas de prevenção à Covid-19, em vigor desde esse domingo (14). Para não deixar os alunos das oficinas e frequentadores desses espaços sem a prática dos exercícios, a Funesp vai realizar lives ao vivo com atividades físicas, que serão transmitidas pelo instagram @funespcg. As atividades acontecerão sempre às 20h e é um projeto especial do ‘Movimenta CG em Casa’, que busca estimular a prática regular dos exercícios no período de quarentena.

Serão 10 dias com exercícios físicos, todos poderão fazer aulas de Fitdance, Pilates, Ginástica, Ritmos, Zumba, Funcional e Ritbox e, a cada dia será um professor diferente. O Projeto especial atende ao Decreto nº 15.632, de 9 de março de 2021, que institui novas medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus (SARS-CoV-2) publicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com o Decreto, os parques municipais fecham às 19h30 e as atividades do Projeto Movimenta Campo Grande encerram às 19h para que a população tenha tempo de chegar em casa.

Benefício da atividade física