Com expectativa de gerar novos empregos, Governo lança aplicativo “MS Contrata+”

A possibilidade do empregador encontrar o funcionário ideal, e melhor, nas proximidades da empresa. Esse é o grande diferencial do aplicativo “MS Contrata+”, lançado pelo governo do Estado nesta segunda-feira, dia 08 de fevereiro.

O governador Reinaldo Azambuja ressaltou que a nova ferramenta não poderia ter vindo em melhor momento, pois as projeções são de que Mato Grosso do Sul tenha o maior crescimento de PIB no Brasil, e gerar novos empregos.

Além da plataforma para trabalhadores, há ainda uma para os empresários.

Com duas plataformas, o aplicativo possibilita entre outras coisas o agendamento para atendimento na agência na Funtrab, link para Carteira de Trabalho Digital e entrada no Seguro-desemprego.

O MS Contrata+ já está disponível nas versões Android e iOS e também no site da Funtrab.

Katiuscia Fernandes - Subcom