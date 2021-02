Com estoque zerado, Hemosul convoca doadores de O negativo

Hemosul - (Foto: Saul Schramm)

O Hemocentro Coordenador da Capital entrou em situação de emergência para sangue dos tipos 0 + e - com os estoques zerados. A instituição também alerta para o estado crítico de sangue 0+ positivo com apenas 22% no estoque.

Para doar é preciso:

Documentação: Documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Idade: Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: no Hemosul, o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal. Caso o menor de idade seja emancipado pode vir doar sozinho trazendo o documento de emancipação. Se for casado traz a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação. Também é importante lembrar que a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.

Peso: Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Intervalo de doação: homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Doenças que impedem a doação: doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.

Medicamentos: alguns medicamentos impedem a doação. Portanto fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando.

Vacinas: As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina. No caso das vacinas contra a covid-19: Coronavac o doador precisa aguardar 48h. Já a Oxford/Astrazeneca a espera são de sete dias.

Alimentação: deve estar BEM ALIMENTADO para doar sangue. Como muitos pensam não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. Mas o doador pode evitar alimentos com excesso de gordura quando vier doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.

Vale ressaltar que a doação pode ser agendada pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316 ou o doador pode ir até o centro do Hemosul que está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.hemosul.ms.gov.br ou pelas redes sociais.