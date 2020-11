Leilão bate recorde nacional com égua vendida por R$ 2.400.000,00

Quem esteve a cargo da batida do martelo foi o leiloeiro Agnaldo Agostinho de Souza. - (Foto: Divulgação)

A 17ª edição do Leilão Paddock Ranch – realizado entre os dias 22 e 25 de outubro – bateu recorde nacional de comercialização dentro da raça Quarto de Milha. Afinal, a égua de pelagem zaino Electric Bueno Spark (Jacs Eletric Spark x Sheza Muybuenochex) saiu pelo valor de R$ 2.400.000,00.

Antes de mais nada vale destacar que o animal é premiado em Laço, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se não bastasse tudo isso, a égua ainda foi vendida com embriões, entre congelados e efetivados, com alguns dos mais renomados garanhões da raça. Entre eles: Gunner, Epic Titan, Colonels Shinning Gun, Wimpys Little Step, Spooks Gotta Whiz e Big Chex To Cash.

De acordo com a WV Leilões, responsável pelo remate, Mario Jr e Dra. Karla, de Formosa/GO, foram os responsáveis pela compra de Eletric Bueno Spark. Ademais, no mesmo dia da venda da égua, que foi destinado somente para a comercialização das éguas importados, o 17º Leilão Paddock Ranc teve média de R$ 403.600,00.

Médias do Leilão Paddock Ranch

Já no primeiro dia do evento, destinado aos babies e embriões, a média ficou em R$ 192.000,00. Depois, na sexta-feira (23), a média de comercialização da Produção FM fechou em R$ 47.000,00. Já no dia destinado as matrizes nacionais a média foi de R$ 66.600,00.

Diante de tais resultados, sem dúvida, a 17ª edição do Leilão Paddock Ranch entrou para a história do cavalo no Brasil. Sobretudo, foram quatro espetaculares leilões realizados, oferecendo o que há de melhor em genética do cavalo Quarto de Milha.

“A Família Fran Miranda, colaboradores do Paddock Ranch e todos os envolvidos que trabalharam para a Maior Live do País, agradecem imensamente a audiência. Bem como os lances e as compras que foram feitas. Agradecem a você, que acreditou em nosso trabalho e em nosso material genético e fez do nosso leilão o recorde absoluto nacional em vendas da raça QM!”, finalizam os organizadores.