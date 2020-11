Com diversos estragos na cidade, Dourados acumula 21 mm de chuva e mais tempestades podem acontecer

Várias árvores caíram pela cidade - (Foto: Defesa Civil MS)

A chuva continua não dando trégua em Dourados, a 194 km de Campo Grande e conforme os Dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste indicam que choveu 21,5 mm desde o início de novembro.

Ainda contabilizando os estragos do temporal do último domingo (8), o município segue em uma zona de perigo de tempestade, conforme aviso divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo informações do Cemtec, pancadas de chuvas frequentes e regulares ao longo do período em todas as áreas do Estado. Região central poderá ter o maior acumulado no período em até 100 mm, as demais áreas são esperadas 80 mm de chuva ao longo do segundo período. A princípio, não há expectativa de tempo adverso.

O alerta iniciado às 14h de segunda-feira (9) tem fim previsto para 11h desta quarta-feira (11) e aponta como riscos potenciais, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo, bem como risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Eventos climáticos semelhantes aos descritos pelo Inmet ocorreram duas vezes em menos de 15 dias na maior e mais populosa cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Pancadas de chuva são previstas para quinta-feira e sexta-feira, com máximas de 24ºC e 27ºC, respectivamente, parcialmente nublado no sábado, de 20ºC a 31ºC, predomínio de Sol no domingo, de 20ºC a 31ºC, e chuvas isoladas segunda-feira (16) – de 21ºC a 29ºC - e terça-feira (17) – de 19ºC a 31ºC. Com informações do portal Dourados News.