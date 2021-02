Com cerca de 200 servidores capacitados, Agepen conclui mais uma turma do CAVE

Servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) concluíram nesta-sexta-feira (5.2) o 6º Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta (CAVE), realizado na cidade de Dourados - (Foto: Tatiane Santinoni)

Servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) concluíram nesta-sexta-feira (5.2) o 6º Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta (CAVE), realizado na cidade de Dourados. Ministrado em parceria entre a Escola Penitenciária e o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), a qualificação é um exemplo de como a instituição está buscando levar capacitação em atribuições inerentes à Polícia Penal, instituída em nível federal com a transformação da função de agente penitenciário e em fase de regulamentação no Estado.

Com a conclusão do curso em Dourados, já são cerca de 200 profissionais qualificados no CAVE, com cursos realizados também nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Naviraí. Outros 71 profissionais já foram qualificados no Curso de Intervenção Prisional (CIPE) e uma nova turma está em fase de preparação, todas as capacitações foram realizadas com instrutores próprios da Agepen, que compõem também a equipe do COPE.

Treinamento

“A Agepen tem se empenhado em proporcionar essas capacitações, inclusive nas cidades do interior, onde o desafio na realização é ainda maior. Entendemos que esses cursos são fundamentais para o aperfeiçoamento dos nossos serviços e para que possamos desempenhar as novas atribuições que estão surgindo com excelência”, destacou o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, durante a solenidade de encerramento, na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Segundo o comandante do COPE, João Bosco Correia, graças a capacitações promovidas com instrutores da equipe, somados a capacitações anteriores, já são mais de 20% dos servidores da área de Segurança e Custódia qualificados nestas áreas operacionais.

VI CAVE

No decorrer da semana, os alunos participaram de atividades teóricas e práticas que capacitam os servidores a manusear, bem como, entender o mecanismo, tipos, classificação e o funcionamento das armas de fogo; aplicar e entender as regras de segurança e a legislação; fundamentos e posições de tiro policial e tipos de munições.

A capacitação envolveu, ainda, funcionamentos e filosofia da escolta a pé e embarcado, entender o posicionamento e função de cada membro da equipe na escolta, estabelecer critérios de vigilância e segurança nas muralhas das unidades prisionais, bem como os aspectos éticos e legais inerentes tanto à escolta prisional quanto à vigilância de muralhas. Ao todo, foram 40 horas/aula.

“Foi uma semana intensa de treinamentos exaustivos, debaixo de sol e de chuva, mas eu me sinto extremamente feliz, é um curso muito difícil, mas com certeza nos levará a outro patamar no sistema penitenciário do Brasil, destacou o servidor Gilberto Avelino Mendes, um dos capacitados, referindo-se aos treinamentos possibilitados pela Agepen, através dos instrutores do COPE. “Tivemos um treinamento de excelência; equipamentos e armamentos são importantes, e a Agepen está buscando oferecer, mas o mais importante é o ser humano, o servidor, e capacitar é fundamental”, agradeceu.

Os servidores Caio Fernando Moraes de Souza e Aline Borges também destacaram a importância da qualificação. “Foram cinco dias de muito aprendizado, aprendemos várias técnicas e capacidades, sempre buscando a preservação da vida; os instrutores trabalharam com afinco”, elogiou Caio. “Me ajudou a identificar ainda mais com a profissão, serviu para abrir mais a visão, sempre prezando pela segurança de todos, seja a nossa, do custodiado, ou da sociedade como um todo”, complementou Aline.

Polícia Penal

Durante a solenidade, o diretor-presidente da Agepen fez questão de destacar o empenho da instituição em tornar a Polícia Penal efetivamente uma realidade em Mato Grosso do Sul, com a valorização da carreira e dos profissionais.

Conforme o dirigente, há um esforço junto ao Governo, com tratativas diretamente com o governador e reunião com o secretário de governo, Eduardo Riedel para dar celeridade à questão. “Somado a isso também temos conversado com o Legislativo para que seja dado andamento na proposta que atenda todas as três áreas de atuação na Agepen”, informou.

Aud, que é servidor de carreira há cerca de 20 anos – com longa experiência na linha de frente da parte de segurança – também aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância do fortalecimento institucional e da união entre os servidores, para que a carreira seja valorizada. “Cada servidor é responsável pela mensagem que a instituição passa, tudo o que atinge a Agepen prejudica cada servidor e vice-versa. A valorização da imagem institucional, valoriza a categoria e a torna mais fortalecida”, finalizou.

Medalha

A solenidade de encerramento também marcou a entrega da Medalha Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet ao integrante do COPE, Rangel Schveiger, que foi contemplado com a honraria em 2019, mas na época não pôde participar do evento por estar em missão no estado do Pará, integrando a equipe nacional da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, formada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). A entrega da comenda foi realizada pelo diretor-presidente da Agepen, acompanhado pelo diretor de Operações, Acir Rodrigues.

Também participaram da solenidade de encerramento do CAVE o diretor da Escola Penitenciária (Espen), Vilson Guedes, e diretores de unidade da Agepen em Dourados e Ponta Porã.