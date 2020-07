Com baixo isolamento e alta de casos de Covid, especialista alerta para riscos de aglomeração

Mato Grosso do Sul registrou mais um dia de alta nos casos confirmados e óbitos provocados pela doença - (Foto: Edemir Rodrigues - Arquivo)

Depois de perder o status nacional de estado com menos casos de Covid-19, Mato Grosso do Sul registrou mais um dia de alta nos casos confirmados e óbitos provocados pela doença. Paralelo a isso os índices de recolhimento social seguem em baixa.

A adesão ao isolamento social mapeada na última quinta-feira (23.07) manteve a taxa do Estado no mesmo patamar dos demais dias da semana com índice de 37,1%. Em 25° lugar entre as capitais brasileiras, Campo Grande registrou taxa de 36,2% para o dia.

Nos dados oficiais apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (24.7) houve um aumento de 632 novos exames positivos para a doença e mais 15 óbitos. Do total de vidas perdidas, 5 são campo-grandenses, e dos casos confirmados 239 são de pessoas residentes em Campo Grande.

O cenário de baixo isolamento, alta transmissibilidade do vírus e taxa de ocupação de leitos preocupa autoridades em saúde, que no momento alertam para o avanço da doença na Capital e em Corumbá. “Não temos acesso a leitos de UTI para toda população. Muitas pessoas podem ainda não saber que estão infectadas, marcam uma aglomeração que pode provocar um surto familiar. Esse é o momento de não se expor”, destaca a médica infectologista Mariana Croda.

Embora a gestão estadual tenha adotado diversas medidas para de estruturação da saúde, prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, a participação da sociedade nas medidas de isolamento, distanciamento, higiene frequente das mãos e uso de máscaras de maneira adequada, é fundamental para frear a curva de contágio da doença no Estado.

“O remédio é a gente ter a baixa da atividade, da mobilidade da aglomeração. Essa é a maneira que a gente tem que conduzir essa crise”, alertou o secretário de governo e gestão estratégica Eduardo Riedel durante live para atualização dos dados da Covid nesta sexta-feira.

As taxas de isolamento social mapeada nos municípios varia entre 28,2% registrados em Gloria de Dourados a 66,7% em Juti. Confira a lista completa de cidades aqui .