Com apoio do Governo do Estado, Jaraguari terá primeira indústria de etanol de milho de MS

Fruto da política de investimento e de diversificação da matriz econômica implantada pelo Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Mato Grosso do Sul inicia os procedimentos para receber sua primeira indústria de etanol de milho. O empreendimento, inédito no Estado, será instalado no Polo Industrial e Empresarial de Jaraguari.

A carta-consulta com solicitação de incentivo fiscal para instalação do empreendimento foi apresentada pela empresa Destilaria Pioneira Indústria de Etanol de Milho, Fábrica de Ração e Transportes Ltda para a Semagro, e tem previsão de investimento de R$ 49 milhões.





Jaime Verruck destaca que o empreendimento é importante investimento em um novo segmento no Estado

A unidade deve gerar 150 empregos diretos e iniciar as operações com produção de até 200 mil litros de etanol de milho por dia, em meados de 2020. Além do combustível, a unidade deve também fabricar óleo de milho, ração animal e ter produção própria de energia renovável, a partir do biogás e placas fotovoltaicas para energia solar.

Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck destaca que o empreendimento é importante por representar investimento em um novo segmento no Estado, e por agregar valor a uma matéria-prima importante para a economia estadual, que é o milho. O investimento em Jaraguari também é fruto de ação do Governo do Estado, que está viabilizando a construção do Polo Industrial e Empresarial municipal.

"Adquirimos uma área de quase 100 hectares para atrair empresas para o município e assim gerar emprego e desenvolvimento para a região. Essa é a lógica de desenvolvimento do Governo do Estado para todos os municípios e esse empreendimento é a consolidação desse trabalho", lembrou o secretário Jaime Verruck.