Com apoio da Sedhast, pinturas das crianças do CICA enchem de cor o seu feriado de Carnaval

Com cores vibrantes e muita imaginação, as pinturas das crianças do projeto Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA) percorreram recentemente os corredores da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), que também apoia o projeto. No fim da página você pode conferir a exposição on-line.

“A Oficina de Artes do CICA faz parte do Projeto Garantindo Direitos e Transformando Vidas, que tem o apoio da Sedhast, por meio do chamamento público. A oficina surgiu com o objetivo de proporcionar às crianças e aos adolescentes um espaço que estimule a expressividade, a criatividade, a socialização, o respeito e a sensibilidade através de conhecimentos em artes”, explica o coordenador do projeto, Mario de Freitas.

Ele diz ainda que na oficina são atendidas 240 crianças e adolescentes que ao longo do projeto puderam aprender diversas técnicas de desenho e pintura até chegarem aos quadros pintados, que são o resultado da oficina.

“Acredito que a arte na vida das crianças e dos adolescentes é um instrumento de transformação, pois ali se descobrem muitos talentos e é uma forma de expressar o que cada um sente no íntimo. A arte serve como bem-estar, pois transmite uma sensação boa e melhora a autoestima dos participantes”, reforça o coordenador.

Na Sedhast, as Organizações da Sociedade Civil (Caosc) têm apoio direto para a rotina diária de trabalho. A Coordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil (Caosc), ligada à Superintendência da Política de Direitos Humanos, é quem presta esse serviço. Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178 ou 4199.

Confira, a seguir, as obras produzidas pelas crianças do projeto.

Texto e fotos: Leomar Alves Rosa, Sedhast