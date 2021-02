Com apoio da Sedhast, curso de Libras é disponibilizado para colaboradores da Apae da Capital

Já está em andamento o curso de Libras para colaboradores da Apae da Capital. Com apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), da Faculdade Estácio de Sá em Campo Grande e da diretoria da instituição, 24 funcionários cursarão o módulo básico do curso de Libras no seu local de trabalho.

“É uma oportunidade que todos vocês têm de aprenderem essa nova ferramenta que dará ainda mais condições de um atendimento humanizado para quem necessita dos serviços ofertados pela Apae da Capital. O Governo do Estado, via Sedhast, é parceiro dessa instituição que sempre é referência no bom atendimento e nos serviços prestados”, declarou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Para a professora Jeanne Khelles Moreira, que ministra o curso, é fundamental que a sociedade esteja preparada para um atendimento para todas as pessoas. “Todos nós temos o potencial. Precisamos olhar para o outro com um olhar diferenciado e acreditando que podemos fazer a diferença onde estivermos. Assim como aprendemos outras línguas, a Libras é algo a ser ensinado e que beneficia as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você sabe a língua de sinais a vida de todos se torna mais fácil”, disse.

A professora destaca que o curso, por ser instrumental, atingirá as necessidades diárias dos colaboradores da instituição. Ela explica ainda que o curso é iniciado com a introdução aos conceitos básicos de Libras, a importância do conhecimento e o ensino da língua, trabalhando a gramática e o vocabulário e tem dois meses de duração.

Também participaram da abertura do curso, na última segunda-feira, o secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid; Daniele Biacio, diretora da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande; Clodoilson Pires, vereador pela Capital e o presidente da Apae de Campo Grande, Antônio José dos Santos Neto.

Leomar Alves Rosa – Sedhast

Fotos: Monique Alves