Com agendamento on-line não há necessidade de fila para atendimento, orienta Funtrab 

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza para os trabalhadores na Capital o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS contrata+para Trabalhadores”, com esse recurso o trabalhador não precisa mais acordar cedo e ficar na fila para retirar senha de atendimento, será atendido no dia e hora marcada.

O coordenador do trabalho da Funtrab Antônio Modesto, observa que as pessoas estão habituadas a virem cedo para agência em busca de atendimento, “ faço questão de atender a população, e vejo muitos trabalhadores na fila de atendimento com o aplicativo no celular e com agendamento marcado, acredito que estamos em uma fase de transição, e que os trabalhadores irão se acostumar com essa nova realidade”, destacou Modesto.

Em 2020 com a pandemia do coronavírus a Funtrab realizou diversas medidas de biossegurança para proteger os trabalhadores, o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, o distanciamento exigido, dentre outras ações.

E o setor de planejamento da Funtrab precisou repensar os projetos das agências para essa nova realidade, para tanto desenvolveu um projeto amplo e inovador, com a criação do App que facilita o agendamento de atendimento, com isso evita filas e aglomerações e o risco de contágio do Covid-19.

Diante do número expressivo de pessoas que circulam nas agências públicas, no ano passado foram 298.615 atendimentos nas 33 agências no Estado, com os serviços de intermediação de mão de obra, orientação sobre o aplicativo da Carteira de Trabalho, entrada no Seguro-desemprego, dentre outros serviços. Os municípios que mais registraram atendimentos são, Campo Grande 82.902, Dourados (33.823), Três Lagoas (25.573), foi necessário agir para proteger os trabalhadores do MS.

Para o agendamento de atendimento é necessário que os trabalhadores baixem o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”, realizem o cadastro, com o currículo, as experiências, qualificações e pretensões, na opção agendamento será gerada uma senha de atendimento com o dia e a hora marcada em que o trabalhador deverá vir na agência.

Baixar o aplicativo:

Link para download do App MS Contrata+para Trabalhadores :

iOS: https://apps.apple.com/us/app/ms-contrata-p-trabalhadores/id1544791407

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bluetrix.contratamais

WhatsApp para suporte à plataforma completa “MS Contrata+” (67) 3320-1372 WhatsApp).