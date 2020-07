Operação no Pantanal vai investigar origem das queimadas que já consumiram 780 mil hectares

O Pantanal está em chamas atualmente - (Foto: Gustavo Basso/Getty Images)

Quarta-feira (29) amanheceu com um dia mais ameno na região pantaneira e que concentra os combates aéreo e terrestre aos focos de calor de maior volume, localizados a uma distância entre 6 e 16 km ao Norte de Corumbá. De janeiro a julho, os incêndios florestais já consumiram cerca de 780 mil hectares na região do Pantanal, segundo estimativas do Ibama, registrando o maior índice de queimada desde 1998, conforme já adiantado pelo portal A Crítica.

Grande parte dos bombeiros, brigadistas e marinheiros que atuam em linha de frente, totalizando 70 homens, foram deslocados para estas áreas em helicópteros. A estratégia de enfrentamento aos incêndios foi montada após sobrevoos de reconhecimento da extensa área que está sendo atingida pelas chamas. Os focos ao Sul de Corumbá foram controlados.

Somente neste mês, mais de 180 mil hectares já foram devastados pelo fogo na região, o que mantém o município de Corumbá na liderança dos focos de calor em Mato Grosso do Sul.

PMA investiga área queimada - A Polícia Militar Ambiental (PMA) passou a integrar a força-tarefa, com a missão de investigar a origem dos incêndios. Além do envolvimento de ribeirinhos, pescadores e catadores de isca na propagação dos focos, a corporação tem denúncias de crimes ambientais praticados por algumas propriedades no entorno de Corumbá.

Animais estão morrendo na região

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) definiu essa ação com o comando da PMA, com o objetivo de intensificar a fiscalização e repressão ambiental. Segundo o Ibama, mais de 90% dos incêndios são provocados pela ação humana.

A Marinha dará suporte às ações da PMA com tropa armada e o transporte de helicóptero dos policiais ambientais que cumprirão os atos de autuação.

Um “exército” combate o fogo - A Operação Pantanal II está sendo coordenada da Sala de Situação montada no distrito naval, onde são planejadas as ações diárias, como deslocamento da tropa, lançamento de água pelo C130 (Hércules) e helicópteros que integram a força da Marinha, Exército e Aeronáutica. Dois sobrevoos no dia – pela manhã e ao final do dia - definem as ações para as próximas 24h.

A operação II foi deflagrada há uma semana pelo Governo do Estado, após a decretação da situação de emergência ambiental no Pantanal pelo governador Reinaldo Azambuja. A força-tarefa hoje envolve 323 militares e civis de diversas áreas – Corpo de Bombeiros, Ibama, Forças Armadas e PMA (Polícia Militar Ambiental).

Em quatro dias, as aeronaves Esquilo e Super Cougar, da Marinha, realizaram 66 investidas com o bambi bucket, tipo de bolsa localizada na parte externa da aeronave capaz de transportar água até o foco de incêndio. Incluindo os lançamentos do Hércules, avião cargueiro com capacidade para 12 mil litros, o total de água despejada pelas três aeronaves nos focos de incêndio foi de aproximadamente 71 mil litros.

Apoio aéreo é fundamental - As aeronaves Pantera, do Exército, e Blackhalk, da Aeronáutica, estão sendo empregadas no transporte de pessoal para as áreas mais afetadas, entre elas, regiões do Jatobazinho, Castelo e Serra do Amolar, ao Norte do município.

“Temos obtido um resultado satisfatório com um trabalho integrado e sincronizado pelas diversas forças, onde a logística aérea tem sido fundamental para o sucesso da operação ao conseguir infiltrar os homens de combate nas áreas de maior intensidade de fogo”, explicou o contra-almirante Sérgio Guga Guida, comandante do 6º Distrito Naval de Ladário.

A maior dificuldade de combate aos focos é o acesso por terra, segundo o tenente-coronel bombeiro Huesley Paulo da Silva, que coordena as operações. A maioria dos focos ocorre em áreas úmidas, onde se concentram uma grande massa de vegetação, que se torna potencial de combustão nas atuais condições climáticas na região.