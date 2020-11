Com a concessão de promoções publicadas nesta semana, 1.220 servidores foram contemplados em 2020

Servidores públicos estaduais continuam sendo valorizados com a concessão das promoções funcionais - (Foto: Secom MS)

Servidores públicos estaduais continuam sendo valorizados com a concessão das promoções funcionais. Nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), foram concedidas 214 promoções para servidores de 14 carreiras, referente aos interstícios computados até 31 de dezembro de 2019.

As carreiras integram a Agência Estadual de Metrologia (AEMS); Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan); SAD – Serviços de Engenharia e Transporte; SAD – Serviços Organizacionais; SAD – Serviços Gráficos; Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems); Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov); Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); Sejusp – Gestão de Medidas Socieducativas; Agesul – Fiscalização e Gestão de Obras Públicas; Agesul – Serviços de Engenharia e Transporte; Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa (Fertel) e Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Além da publicação desta semana, no dia 03 de novembro houve 991 promoções relacionadas a 14 carreiras dos seguintes órgãos: Agência de Habitação Popular (Agehab), Fundação do Trabalho (Funtrab), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Fundação de Cultura (FCMS), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Detran, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

Após a autorização das promoções funcionais pelo governador Reinaldo Azambuja, foram contemplados 1.220 servidores de 29 carreiras em 2020. De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Ana Carolina Nardes, as concessões foram possíveis graças a boa gestão do Governo, e cumprem a política de valorização do funcionalismo público.

“Medidas estruturantes e o planejamento financeiro realizados pelo Governo do Estado foram fundamentais para a efetivação da concessão das promoções funcionais, que beneficiarão aproximadamente 3,7 mil servidores neste ano”, afirmou Ana Nardes.

Em fase de finalização para serem publicadas ainda em novembro, restam algumas carreiras da Secretaria de Estado de Educação (SED), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).