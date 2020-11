Com 5.783 exames prontos, SES faz apelo para que municípios encerrem casos no sistema

A Secretaria de Estado de Saúde cobra os municípios de Mato Grosso do Sul para que encerremos casos em aberto nos sistemas SIVEP GRIPE e e-SUS VE do Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira (27) o número de casos com resultados prontos, mas sem encerramento bateu recorde com 5.783 exames prontos aguardando os municípios inserirem no sistema.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforça que é necessária a colaboração pelos municípios para que os casos sejam encerrados com seus respectivos resultados e com isso se possa ter números que expressam a realidade. “O número de exames com resultados prontos está muito grande. Cabe às secretarias municipais de saúde inserirem os resultados no sistema do ministério da saúde. É de extrema importância nesse momento de novo aumento do número de infectados com coronavírus”, disse.

O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) tem realizado cinco mil exames por semana e tem capacidade para rodar até 1,8 mil amostras por dia, após receber investimentos do Governo do Estado e Ministério da Saúde. A aquisição de equipamentos automatizados possibilitou o Lacen/MS se tornar autossuficiente na realização de exames de biologia molecular, sendo um dos mais avançados do país. Desde o o início da pandemia foram feitos 156 mil exames RT-PCR. O trabalho do Lacen/MS tem sido fundamental para a detecção dos casos de COVID-19 no Estado.

Entretanto, a SES ressalta que é necessário que os municípios acessem o resultado no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e insiram a as informações dos pacientes nos aberto nos sistemas SIVEP GRIPE e e-SUS VE do Ministério da Saúde para o encerramento dos casos.

Campo Grande é o município com maior número de casos aguardando encerramento no sistema de informação, totalizando 3.906 casos sem enceramento, em seguida vem Dourados com 805, Corumbá com 329, Naviraí com 331 e Três Lagoas com 231 casos.

A Secretaria de Saúde detectou aumento expressivo de casos Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul apresentou aumento de 59% de positividade nos exames RT-PCR realizados pelo Lacen/MS, assim como aumento de 60% das internações nos últimos 15 dias, passando de 206 para 406 pacientes internados.