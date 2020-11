Marquinhos Trad aparece em primeiro lugar com 53% dos votos em segunda parcial

O candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Com 44,53% das urnas apuradas, o atual prefeito de Campo Grande e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD), mantém a liderança na segunda parcial da apuração de votos à prefeitura da Capital. Com 53,15%, Marquinhos aparece em primeiro lugar com 98.957 votos. Logo em seguida, o promotor Sérgio Harfouche (Avante), que teve sua candidatura anulada, está em segundo com 11,41% ou 21.237 votos.

A lista segue com Pedro Kemp (PT), 8,27%, Vinicius Siqueira (PSL), 8,10%, e a Delegada Sidnéia Tobias (Pode), com 4,33% dos votos válidos.

Caso, a porcentagem de Marquinhos se mantenha até o fim da apuração, o prefeito será reeleito no primeiro turno para seu segundo mandato.

O sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já computa mais de 205 mil votos válidos em Campo Grande. Mais de 90% (186.173) representa os votos aos candidatos que concorrem a vaga no executivo municipal, 5,45% (11.216) os nulos e 4,03% (8.285) os brancos.

*Matéria aberta para novas atualizações