Com 273 vagas, inscrição no concurso da Guarda Civil de Campo Grande chega em sua reta final

Está na reta final o prazo de inscrição para o concurso público para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (MS) que vai preencher 273 vagas no cargo de Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe. Os ganhos iniciais são de R$ 1.984,02 mensais, sendo R$ 1.690,02 de salário e R$ 294,00 de bolsa-alimentação, mas a remuneração pode chegar a R$ 14 mil ao longo da carreira.

O concurso é para ambos os sexos e para participar é preciso ter entre 18 e 40 anos, Ensino Médio completo, carteira da Habilitação nas categorias A e B, além de altura mínima de 1,60 (mulheres) e 1,65 (homens).

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro de 2021, pela Internet, no site do Instituto Selecon . A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e, somente após o pagamento, a participação no concurso está confirmada.

O concurso será realizado em seis etapas: Prova objetiva, Exame Antropométrico e Prova de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exame Médico e Toxicológico, Investigação Social e Curso de Formação Técnico-Profissional.

A prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação Municipal e Conhecimentos Específicos, está prevista para acontecer no dia 16 de maio de 2021. Para ser aprovado nesta etapa será preciso obter no mínimo 50% da pontuação e não zerar nenhuma disciplina.

Os aprovados e classificados em todas as etapas farão o Curso de Formação, com 576 horas/aula, e conteúdos curriculares de acordo com a grade curricular do SENASP. O início das aulas está previsto para 3 de outubro de 2021.

O resultado final do certame e a homologação dos classificados serão divulgados no dia 13 de dezembro de 2021. O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme o interesse do Município de Campo Grande.

