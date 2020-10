Colômbia supera 1 milhão de infecções, com 8.769 novos casos

Foto: Divulgação

A Colômbia ultrapassou neste fim de semana a marca simbólica de um milhão de casos do covid-19 registrados no país desde o início da pandemia, segundo balanço oficial do Ministério da Saúde.

De acordo com o relatório, nas últimas 24 horas foram notificadas 8.769 novas infecções, o que elevou o total para 1.007.711 desde que o primeiro caso foi detectado em 6 de março

O número de mortes subiu para 30 mil, 198 delas registradas no último balanço que, segundo as autoridades, não reflete o número de mortes ocorridas nessas 24 horas, mas sim coleta dados dos últimos 10 dias.

Com 50 milhões de habitantes, a Colômbia é o oitavo país a ultrapassar um milhão de infecções, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Argentina, Espanha e França.