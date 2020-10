Colégio Nota 10 oferece prova para bolsas de estudo de até 100% neste sábado

O colégio Nota 10 de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Colégio Nota 10 abre uma oportunidade especial aos alunos de redes públicas e privadas de Maracaju, Dourados e Campo Grande neste sábado (31) promovendo uma prova para a seleção de bolsistas de todas as idades - da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio até o Pré-Vestibular.

Os alunos interessados em realizar o processo seletivo no qual as bolsas variam de 5 a 100%, dependendo do desempenho de cada participante, podem ser feitas diretamente pelo site www.colegionota10.com.br, explica Higor Tosta.

Os alunos que estão na rede pública de ensino podem participar do processo seletivo, as provas serão realizadas nas unidades onde estão sendo oferecidas as vagas, as inscrições são gratuitas.

Serviço:

Prova de Bolsas Colégio Nota 10

Inscrições: www.colegionota10.com.br

Data: 31/10 - Sábado

Horário: 9h

Local: Nas unidades do Nota 10 em Campo Grande, Dourados e Maracaju