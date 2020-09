Elite Mace abre inscrições para ofertar bolsa de até 90% nas mensalidades

As inscrições são gratuitas - (Foto: Divulgação)

Estão aberta as inscrições e de forma gratuita para uma bolsa de estudo para o Elite Mace em Campo Grande. Ao participar da prova de bolsas que acontece no próximo dia 3, o aluno poderá estudar com desconto de até 90% nas mensalidades em uma escola que aprova nos concursos mais difíceis do país como UFMS, UFGD, EsPCEx e UNESP.

Além do Elite Mace na Capital, existe vagas para as outras três unidades da Elite Rede de Ensino (Elite Dourados, Elite Ponta Porã e Elite Três Lagoas). Para participar é necessário se cadastrar pelo site www.ensinoelite.com.br, pela Central de Relacionamento (0800 031 0306) ou em umas das unidades da rede de ensino.

Este ano, com modalidade presencial ou on-line, de acordo com a escolha do responsável e o horário das provas do Bolsão do Elite serão informados no ato da inscrição. Estudantes de todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2021. Serão tomadas todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos públicos para a realização das provas presenciais.

Na modalidade presencial, no Ensino Médio, Pré-Vestibular, Cursos preparatórios e Fundamental II (6º ao 9º ano) os estudantes realizarão um exame com 13 questões de Matemática e 12 de Português. No Fundamental I, as crianças do 3º ao 5º ano farão uma prova diagnóstica, com 8 questões de Matemática e 8 de Português. Para os que irão ingressar no 1º ou 2º ano, do Fundamental I, e na Educação Infantil, os responsáveis farão agendamento a fim de conhecerem a estrutura e a metodologia da escola e também participarão de uma entrevista.

Serviço

Bolsão do Elite

Data: 03/10 - (sábado)

Inscrições e mais informações: www.ensinoelite.com.br, 0800 031 0306 e nas próprias unidades.

Edital: ensinoelite.com.br/estude-no-elite/bolsa-de-estudo/