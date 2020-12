Codecon aprova projetos criando 52 novos empregos - ( Foto: CG Notícias )

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande –CODECON realizou nessa terça-feira (15) a última reunião da atual gestão. Foi uma reunião extraordinária com presença de 10 conselheiros e presidida pelo secretário da Sedesc, Herbert Assunção.

Quatro novos projetos concedendo incentivos foram aprovados, com promessas de investimentos da ordem de R$ 14,845 milhões, criando 52 novos empregos diretos. A reunião foi realizada seguindo todas as normas de distanciamento preconizadas para o controle da Covid-19 no Município.

PROJETOS

As quatro empresas que tiveram seus pedidos aprovados na reunião e receberão os benefícios solicitados são as seguintes;

Ulsan Import Com. de Veículos ltda. – comércio de veículos novos e seminovos, comércio de peças e serviços de oficina;

Distribuidora Central Embalagens Ltda. – comércio atacadista e varejista de embalagens e outros;

Solaris Indústria e Comércio de Persianas Ltda. – fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico e outros.

MA Com. e Reforma de Pneumáticos e Borracharia Ltda. – reforma de pneus de cargas e prestação de serviços a caminhoneiros.

RESUMO

Apesar das dificuldades surgidas com a pandemia de coronavírus, o Codecon conseguiu realizar em 2020, 13 reuniões onde foram aprovados 49 projetos confirmando a expectativa de investimentos na ordem de R$ 167 milhões e criação de 1027 novos empregos em Campo Grande. Além disso, o Codecon conseguiu nessas reuniões deliberar outros 55 assuntos.

Durante todo o período da atual gestão – 2017 a 2020 – o Codecon aprovou projetos com previsão de quase R$ 835 milhões em investimentos e criação de 4.876 novos empregos diretos.