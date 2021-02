CNJ realiza inspeção periódica no TJMS em maio

TJMS em Campo Grande - (Foto: Reprodução)

Em cumprimento ao calendário de inspeções ordinárias pelos tribunais do país divulgado pela Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça virá ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no período de 3 a 7 de maio.

A finalidade da visita é a verificação rotineira do funcionamento dos setores administrativos e judiciais dos Tribunais de Justiça, no segundo trimestre de 2021. A inspeção de 2021 foi instaurada por meio da Portaria nº 15, da Corregedoria Nacional de Justiça, publicada no dia 11 de fevereiro 2021.

A Corregedoria Nacional tem a atribuição de realizar inspeções em todos os tribunais do país para apurar fatos relacionados ao funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, além de zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, fiscalizando as diversas unidades do Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados.

Neste primeiro calendário de inspeção, no período de 5 de abril até 1º de julho, além do TJMS, serão visitados os Tribunais de Justiça do Distrito Federal, de Roraima, do Maranhão, de Pernambuco e do Piauí.

Anteriores - O relatório final da inspeção de 2019 destacou que o TJMS encantou toda a equipe pelas instalações extremamente adequadas e organizadas. Em 2018 não foi diferente, o Ministro Corregedor apontou a qualidade de trabalho do TJMS que o destaca entre os melhores do país.