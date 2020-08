Clima seco e temperatura na casa dos 37°C

As temperaturas em Campo Grande poderão atingir mínima de 19°C e máxima de 32°C. - (Foto: Monica Alves)

As condições climáticas indicam tempo bastante seco e elevadas temperaturas para o fim de semana do dia dos pais. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) confirma que haverá uma grande amplitude térmica.

Para este sábado (8) a climatologia estima céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar poderá atingir valores de alerta com variação entre 60% a 20%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

Nestas condições recomenda-se ingerir bastante líquido, usar umidificador de ambientes, evitar exposição ao sol, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico nas narinas.

Dia com vento fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas poderão atingir mínima de 15°C e máxima de 37°C no Estado. Na capital essa variação está estimada em 19°C a 32°C.