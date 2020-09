Clima desértico se mantém nesta quinta e população deve ficar atenta aos cuidados com a saúde

A ausência de chuvas e temperaturas acima da média acendem o sinal de alerta para que a população redobre a atenção com a saúde. Nesta quinta-feira (10) os índices de umidade relativa do ar poderão ficar abaixo dos 12% em Mato Grosso do Sul. Ontem (9) os índices registrados no Estado atingiram 11%.

O valor considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS) deve ficar acima dos 60%. Mas diante deste cenário que vem se repetindo no Estado, e que segundo o meteorologista Nathálio Abraão deve se estender até o final de setembro, a população precisa manter alguns cuidados, principalmente com crianças e idosos.

Entre as diversas recomendações para aliviar o desconforto e amenizar a secura está: aumentar a ingestão de líquidos, procurar umectar ambientes seja com aparelho umidificador ou com uma toalha molhada, evitar exposição direta ao sol, fazer refeições leves, usar soro fisiológico nas narinas e olhos, evitar queima de lixo e entulho, e não jogar bituca de cigarro em vegetação.

A atuação dessa massa de ar seco que predomina sobre todo País, inibe a formação de nuvens, aumentando ainda mais a sensação de calor. Conforme aviso meteorológico emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) uma onda de calor irá atingir Mato Grosso do Sul nos próximos dias permanecendo até domingo (13). As temperaturas deverão superar os 40°C em diversos municípios.

Para esta quinta-feira (10) as condições de tempo são de céu com poucas nuvens, predomínio de sol e temperaturas elevadas em todas as áreas. A mínima está estimada em 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 42°C no Estado.

Confira as condições de tempo para algumas cidades do Estado segundo estimativa do Climatempo.

Campo Grande: 23°C e 37°C

Dourados: 23°C e 37°C

Três Lagoas: 24°C e 40°C

Corumbá: 24° e 40°C

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues