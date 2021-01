Clientes da Outback Steakhouse serão presenteados com um Chopp da Brahama ou Iced Tead

na compra das Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas servidas com aipo e molho blue cheese) pelo preço especial de R$ 68,50, o consumidor ainda ganha 1 litro do icônico Chopp Brahma - (Foto: Alessandro Dazzi)

Desde ontem (25) até sexta-feira (29), o Outback Steakhouse está promovendo sua tradicional Aussie Week, desta vez com exclusividade pelo delivery. Neste ano, os clientes serão presenteados com uma oferta mais que especial: na compra das Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas servidas com aipo e molho blue cheese) pelo preço especial de R$ 68,50, o consumidor ainda ganha 1 litro do icônico Chopp Brahma, que vai em um growler customizado e reciclável ou, para quem preferir, 1 litro do famoso Iced Tea do restaurante.

"A Austrália é nosso país de coração e, por isso, nós do Outback, não poderíamos deixar de celebrar esta data. Queremos promover experiências via delivery, momentos de descontração e quebra na rotina aos nossos clientes para que eles possam aproveitar esta semana conosco de onde estiverem. Essa foi a forma que encontramos de transformar o #MomentoOutbackEmCasa de nossos clientes em algo muito mais marcante e especial", explica Marisa Palhares, gerente de marketing da Bloomin' Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

A Aussie Week acontece apenas pelo delivery via aplicativo do iFood, parceiro oficial da marca. A ação não é válida para restaurantes e acontece enquanto durarem os estoques.