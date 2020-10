Círio de Nazaré: relembre imagens da maior festa religiosa do Brasil

O Círio 2020 foi adaptado e transmitido pelas redes sociais. - ( Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Pela primeira vez em 227 anos, a multidão que invade as ruas de Belém, no Pará, no segundo domingo de outubro, não pôde participar das romarias e das procissões de Nossa Senhora durante o Círio de Nazaré.

O evento geralmente reúne mais de 2 milhões de pessoas. Mas este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a programação sofreu alterações para evitar aglomeração e contágio da covid-19. O Círio 2020 foi adaptado e transmitido pelas redes sociais.

Os fotógrafos Marcello Casal Jr e Wilson Dias, da Agência Brasil, relembram as imagens do maior evento religioso do Brasil de anos anteriores.

O manto

A romaria fluvial

A moto romaria

A procissão

A corda

A fé

A promessa

A Basília do Santuário

