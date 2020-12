Atualização de dados cadastrais pode evitar a perda do ano letivo

A desembargadora Elizabete Anache - (Foto: Divulgação)

A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), sob a coordenação da desembargadora Elizabete Anache, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, conclama a todos os pais de alunos da rede estadual de ensino a promoverem a atualização de seus dados cadastrais e de seus filhos, a fim de evitar a perda do ano letivo.

Em março deste ano, o Decreto n. 15.393 publicado pelo Governo Estadual suspendeu as aulas presenciais nas unidades escolares e centros da Rede Estadual de Ensino. Isso fez com que as escolas reconfigurassem sua metodologia de atividades, passando a ofertar aulas remotas aos estudantes e a aplicar Atividades Pedagógicas Complementares – APCs. Diante desse cenário, o cômputo de faltas deixou de ser indicativo de abandono e evasão escolar, de forma que a não apresentação das APCs passou a ser o parâmetro utilizado para caracterizar a descontinuidade no processo de aprendizagem.

Contudo, mais do que simplesmente reprovar os alunos em falta com as atividades complementares, as escolas buscam identificar a real situação desses estudantes para saber se o direito fundamental à educação, de fato, está chegando a eles, ou se, por exemplo, não estão em situações de violência ou de violação de seus direitos.

As instituições de ensino, então, tentaram se comunicar com os pais dos alunos em falta, mas, devido às frequentes mudanças de endereço e de contatos telefônicos dessas famílias, não conseguiram acessá-las.

Deste modo, a CIJ, após reunião com a Coordenadoria de Psicologia Educacional – COPED, do Governo Estadual, decidiu unir esforços na busca por esses pais.

Assim, comunica-se aos responsáveis por esses estudantes que devem realizar sua atualização cadastral pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br. Depois de acessá-lo, basta inserir os dados atualizados dos estudantes que já fazem parte da Rede Estadual de Ensino, como telefone, endereço e nomes dos responsáveis. O prazo para a atualização é até 18 de dezembro e pode evitar a perda do ano letivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 647 0028.